İzmir’de kamu binalarına girişte HES kodu sorulacak!

İzmir Valiliği, corona virüsü tedbirleri kapsamında alınan yeni kararları açıkladı.

Buna göre kentte bulunan kamu binalarına girişte vatandaşların Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulaması yapılacak.

Valilik açıklamasında ayrıca “HES kodu olmayan vatandaşlarımıza sorgulama yapan görevlilerce Sağlık Bakanlığı’nın Hayat Eve Sığar (HES) mobil uygulaması veya e-Devlet uygulamasından HES kodu alınması konusunda yardımcı olunmasına İzmir İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından oy birliğiyle karar verilmiştir” denildi.

HES KODU NASIL ALINIR?

HES (Hayat Eve Sığar) kodu Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerinizde kurumlarla ve kişilerle Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir koddur.

– HES uygulaması üzerinden “HES Kodu İşlemleri” bölümüne girilir. “HES Kodu Oluştur” butonun tıklanır. KOD kullanım süresi seçilir ve KOD oluşturulur.

– HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının Son 4 Hanesi ve Paylaşım Süresi (gün sayısı olarak) yazılır ve 2023'e SMS olarak atılır.

– HES Kodu, E-Devlet internet sayfası üzerinden alınır.

DÜĞÜN SAATLERİ DE DEĞİŞTİRİLDİ

Valilik, İzmir’in bulunduğu bölgesel, mevsimsel iklim koşulları, hava sıcaklığı ve gün batımının geç olmasını dikkate alarak yapılacak akşam düğün organizasyonları için belirlenmiş olan 20:00-22:30 saat aralığının aynı kararda belirtilen önlemlere uymak, gerekli tedbirlerin yerine getirilmek koşuluyla 21:00-23:30 saatleri olarak değiştirilmesine İzmir İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından oy birliğiyle karar verildiğini duyurdu.