İzmir’de neler oluyor?

İzmir'deki camilerden müzik yayını yapıldığı anlara ilişkin sosyal medyada cep telefonu ile çekilmiş videolar yayınlandı. O videoları Twitter hesabından paylaşanlardan biri de CHP eski İzmir İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir'di.

Özdemir dün akşam ifadesi alınmak üzere Emniyet'e götürüldü. Gözaltında tutulan Özdemir'e görüntülerin eline nasıl ulaştığı sorusu yöneltildi.

CHP’Lİ ÖZDEMİR TUTUKLANDI

Telefonu incelemeye alınan Özdemir'in ifadesinde, “Dini değerlere herhangi bir saygısızlık yapma kastım bu zamana kadar olmadı, inancım gereği bundan sonra da olamaz” dediği öğrenildi.

Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Banu Özdemir hakkında, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklama kararı verildi.

PROVOKATİF SALDIRI BUGÜN DE TEKRARLANDI

Provokatif eylem bugün de tekrarlandı. İzmir'in Bornova ve Bayraklı ilçelerindeki bazı camilerde bu kez Aşık Mahzuni Şerif'in eseri olan ve Selda Bağcan'ın seslendirdiği “Yuh yuh” adlı şarkı çalındı.

Bağcan, “İzmir'deki cami hoparlörlerinden benim şarkımı dinletmişler. Tamamen provokatif bir eylem. Ülkeyi bir yerlere çekmeye çalışıyorlar. Şiddetle kınıyorum” açıklamasında bulundu.

İzmir İl Müftülüğü, olay aydınlanana kadar merkezi ezan sisteminin tedbiren durdurulduğunu açıkladı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı da “Dini değerlerin aşağılanması” suçundan soruşturma başlattı. Emniyet güçleri olayın fail ya da faillerini araştırmaya başladı.

AKP'Lİ DAĞ, SOYER'İ HEDEF ALDI

Provokatif eylemler üzerine kamuoyunda tartışma başladı. AKP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Tunç Soyer'i hedef alan bir açıklama yaptı.

Dağ, Soyer'e, “İki gün önce bir demecinizde ‘Çav Bella benimle özdeşleşti' demiştiniz. Bu milletin dini değerlerine karşı bu çirkin saldırıyı gerçekleştirenlere ve bu provokasyona sahip çıkan parti yöneticilerine karşı bir duruşunuz olacak mı” diye sordu.

SOYER: “OYUNA GELMEYELİM”

Olayı kınayan bir açıklama yapan Soyer şöyle konuştu:

* Mübarek Ramazan ayının sonunda milletçe bayrama hazırlanırken İzmir'de bazı camilerin minarelerinden şarkı çalınması benimle birlikte tüm İzmirliler'i üzmüştür.

* En fazla birlik beraberlik içinde olmamız gereken günlerde halkımızı birbirine düşürmeye, kutuplaştırmaya çalışanların bu kadar alçakça provokasyona tevessül etmeleri niyetlerini açıkça ortaya koyuyor.

* Hedefleri halkımızın dirliği, birliğini bozmaktır. Bu oyuna gelmeyelim. Asla kabul etmeyeceğimiz bu provokasyonu gerçekleştirenleri lanetliyor, güzel İzmir'in adını bu olayla yan yana getirip politika malzemesi yapanları da kınıyorum.

CHP SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

CHP'li yetkililer, bunun bir provokasyon olduğunu belirterek tepki gösterdi. Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Deniz Yücel suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti.

Yücel yazılı açıklamasında şöyle dedi:

* Kutsal mekanlarımız olan camilerimiz üzerinden yapılan saldırıyı sadece ibadethanelerimize yapılmış bir saldırı olarak görmüyoruz.

* Bu alçakça planlanmış olan provokasyon dini değerlerimize, inancımıza, birliğimize, kardeşliğimize ve İzmir'e yapılmış bir saldırıdır. Bizler için kırmızı çizgimiz olan bu değerlere yapılacak saldırılar asla kabul edilemez ve gereken cevap önce bizim tarafımızdan verilir.

* Kurtuluş savaşımızda dinimize, namusumuza, bayrağımıza ve bağımsızlığımıza saldıranlara gerekli dersi veren İzmirliler adına, tüm Müslümanlar'a olduğu gibi İzmir'e ve İzmirliler'e de yapılmış saydığımız bu saldırıda tavır koymak boynumuzun borcudur.

* Camilerimizin, güzel dinimizin ve tüm kutsal değerlerimizin provokasyon malzemesi olarak kullanılmasına CHP olarak asla göz yummadık, bundan sonra da yummayacağız.

* İşte tüm bu sebeplerle, yapılan bu hain saldırının fail veya faillerinin bir an önce bulunması ve bu yaptıklarının yanlarına kar kalmaması için, CHP İzmir İl Başkanlığı olarak Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacağız.

CHP İL BAŞKANI YÜCEL: TUZAĞA DÜŞÜLMESİN

İzmir'i, hatta Türkiye'yi karıştırmak isteyen karanlık odakların tehlikeli bir provokasyon içinde olduğunun görüldüğünü belirten Yücel, Çav Bella şarkısının Soyer'in seçim kampanyasında kullanılması ile ilgili açıklamalar hakkında ise şu cevabı verdi:

* Böylesine çirkin bir değerlendirme veya yakıştırma yapanları kınıyorum. Buna cevap vermek bile istemem.

* Ancak, Bu olayın büyükşehir belediye başkanımız sayın Tunç Soyer’in basında çıkan ‘Çav Bella şarkısı benimle özdeşleşti’ şeklindeki açıklamasından üç gün sonra yapılması ve çalınan şarkının Çav Bella olarak seçilmesi, çok net bir şekilde bu işin Tunç Soyer’i ve CHP’yi hedef göstermek için yapıldığının kanıtı.

* Provakasyon, kumpas ya da siyasi tezgah kurma yöntemleri geçmişte de uygulandı ve ülke zarar gördü. Benim tavsiyem, hangi partiden olursa olsun, hangi siyasi görüşten olursa olsun, kimsenin bu yöntemlere prim vermemesi ve tuzaklara düşmemesi.

KILIÇDAROĞLU’NDAN KINAMA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Twitter'dan yayımladığı mesaj ile saldırıyı kınadı. Kılıçdaroğlu, “İbadet yerleri kutsalımızdır. Camilerimizden ezan ve İstiklal Marşı dışında başka herhangi bir sesin yükselmesini asla kabul etmiyoruz. İzmir'de yaşananların faillerinin bir an önce bulunmasını istiyoruz” ifadelerini paylaştı.