İzmir’den sonra yeni provokasyon

İzmir'deki provokasyonun bir benzeri de Sakarya'da yaşandı. İzmir'in birçok ilçesinde, ramazan ayında cami hoparlöründen “Çav Bella” ve Selda Bağcan'ın ‘Yuh Yuh' şarkısı çalınmıştı.

Savcılık olayla ilgili soruşturma açmış, camiden şarkı çalınması siyasi tartışma da başlatmıştı. Bu kez de Sakarya'nın Adapazarı İlçesi'nde bulunan bir Kur'an kursuna gelen kimliği belirsiz kişi veya kişiler, kursun camlarını kırıp içeriye girdi.

Kurstaki sınıflarda bulunan yazı tahtasına İngilizce olarak “camı kırdığımız için özür dileriz” yazan kişiler duvarlara da İngilizce çeşitli sözler yazarak kaçtı.

POLİS ARIYOR

Skandal olay, Kur'an kursu görevlilerinin binaya gelmesiyle ortaya çıktı. İhbar üzerine olay yerine giden polis saldırıyı gerçekleştiren kişi da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kur'an kursuna yapılan saldırı, kursa gelen vatandaşlar ve çevrede bulunanlar tarafından da tepkiyle karşılandı.