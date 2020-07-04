İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, SÖZCÜ HaftaSonu’na konuştu: Kendimi çalışmaya adadım çalışmazsam yorulurum!

Kocaeli'nin İzmit İlçesi'nde 15 yıl sonra belediyeyi AKP'den alan CHP'li Fatma Kaplan Hürriyet (38), geçen hafta bir kaza geçirdi. Kaburgaları çatladı ancak mesaisine sadece birkaç saat ara verdi. Kaburgalarındaki acıya aldırmadan günde 16 saati aşan mesaisini aksatmadı. İzmit'te, belediye meclisindeki AKP-MHP grubunun ağırlığına rağmen, birçok projeyi hayata geçirdi. AKP ve MHP'nin engelleme çabalarına karşı belediye meclisinde verdiği mücadele ile sık sık gündeme gelen genç başkan SÖZCÜ HaftaSonu'na konuştu:

– Başkanlıkta 1 yılı geride bıraktınız…

Pandemi süreci hedeflerimizi değiştirmemize sebep oldu. En azından hizmet noktasında… Örneğin ben kreşleri çok önemsiyordum ve hemen başlamıştık. Pandemi yaşanmasaydı bir tanesini açmış ve kayıt almaya başlamış olacaktık. Ne yazık ki ihalemizi ertelemek zorunda kaldık.

24.00'E KADAR MESAİ

– Mesai saatleriniz nasıl?

Gece 24.00'te, 01.00'de çıkıyorum belediyeden. Gündüz ziyaretler ve saha çalışmaları oluyor, 17.00'den sonra da müdürlüklerimizle toplantı yapıyoruz. İdari işleri ve organizasyonları planlıyoruz. 24.00'ten önce belediyeden çıktığım gün sayısı çok az. Bir tek gün çıktım, herkes şaşırdı.

– Ailenize zaman ayıramıyorsunuz.

Pişmanlığım bir tek o konuda. Oğlum artık büyüdü. 9 yaşında ve yanında istiyor. Dersleri ağırlaştı. Bir de artık medyayı takip ediyor oğlum. Annesiyle ilgili yazılanları görüyor ve anlıyor. Bu sıkıntı olabiliyor.

– Kendinize bir gün ayırdığınızda neler yapıyorsunuz?

Maalesef dinlenemiyorum. Dinlenmeye pek ihtiyaç duyan biri de değilim aslında. Ama ailemle vakit geçirmeyi çok özlüyorum. Bu pandemi sürecinde, sokağa çıkma yasaklarında evde zaman geçirdim. Alışkın değiliz tabii. Eşimle oturduk televizyon seyrettik. Bizim sosyal hayatımız bu. Uyanık kaldığım vaktin yüzde 80'inde çalışıyorum. Belki de çalışmazsam yorulacağım, moralim düşecek. Kendimi çalışmaya adadım. Boş kaldığımda ne yapacağımı şaşırıyorum evde. Eskiden bahçe işleri ile ilgilenirdim. Şimdi ona da vakit bulamıyorum.

BENİM ELİMDE SiHiRLi BiR DEĞNEK YOK

Kaplan, seçimin hemen sonrasını anlattı: “Seçim bitti, makama oturduk. Bir yanda bekleyen işler var. Eskiden yapılan hatalar var. Bu hataların sürdürülmemesi gerekiyor. İlk 3 ayımızda, kızan-küsen de oldu. ‘Gelemedik, gidemedik' diyenler oldu. Konuşamadığı için, derdini anlatamadığı için alınanlar oldu. Bir de tabii insanlar elinizde sihirli olduğunu düşünüyor. Benim sihirli değneğim yok. Zannettiler ki bir anda her şey hallolacak. 3 aydan sonra bunu da aştık. Halk gördü ki her şey çözülüyor.”

Belediyenin 45 milyon liralık borcunu ödedik

– Başkanlığın ilk dönemi nasıl geçti?

Her belediye başkanının, bir geçiş sürecine ihtiyacı var. Kolay değil. Belediyeler siyasi kurumlar maalesef. Siyaseten şekillenmiş bir personel yapısı var. İlk etapta çok zorlandık. İlk 4-5 ay sabote edenler oldu, işi yapmayanlar oldu, savsaklayanlar oldu. Bunun çok sıkıntısını yaşadık. Yine de buna rağmen çok hızlı bir şekilde düzeltebildik. Dışarıya yansıtmadan hallettik. Daha da büyük sıkıntılarım oldu ama şikayet etmedim. Çünkü biz şikayet etmeye değil, çözüm üretmeye geldik.

BORÇLAR BİZİ ZORLADI

– Vaat ettiğiniz projeleri tamamlayabilecek misiniz?

Planlarımız olduğu gibi işliyor. Geçmiş dönemden ilk etapta çok fazla borç geldi. Bu biraz zorladı. Hak edişler, hep bize denk geldi. Bitmiş olan işlerin borçlarını ödedik. Şu anda piyasa hiçbir borcumuz yok. 45 milyon lira borç ödedik. Sadece eskiden kalan 2 temizlik firmasına yüklü ödemeler var. Bir de kamu borçları var. Bir de şimdi de kullandığımız kredi var. Bunlar ödeniyor, bekleyen borcumuz yok.

Köylerde 7'den 77'ye eğitim süreci başlayacak

– Belediyenin çok fazla mahalle konağı var. Aktif olarak kullanılıyor mu bu konaklar?

Mahallelerimizde ve köylerimizde konaklar mevcut. Konak yapılmış ama kullanılmıyor. Bazılarında kreş açabiliriz. Ama köyler için ayrı bir planımız var. Köy akademilerini oluşturacağız burada. Köy enstitüleri gibi… Hem çocuklarımızın eğitime ulaşmasını kolaylaştıracağız hem de vatandaşlarımız için sosyal yaşam alanı oluşturmuş olacağız. 7'den 70'e bir eğitim sürecini başlatmış olacağız.

– Şu anda belediye başkanı olarak istediğiniz, hedeflediğiniz yerde misiniz?

Bugün itibarıyla hedeflediğim yerdeyim. Daha ilerisi için şimdiden hedef koymam. 4 sene sonrası için bugünden hedefim olmaz.

– İzmit Belediye Başkanlığı hedefini ne zaman koydunuz kendinize?

İzmit Belediye Başkanlığı hedefim yoktu. O dönemin şartları, partimin verdiği görev ve kazanma ihtimali benim adaylığımı ortaya çıkardı. Benim amacım milletvekilliğinde 2 dönemi geçirip şartlar oluşursa Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adaylığıydı.

İzmit Belediyesi ‘Az para çok iş' sloganıyla çalışıyor

Projelerin çok uygun maliyetlerle hazırlandığını kaydeden Hürriyet, “Artık kalem alınacaksa İzmit'teki tüm kırtasiyelere mesaj gidecek. Sisteme kayıtlı herkes online teklif verecek” dedi

– Belediyenin ilçenizde tek bir sosyal tesisi yok. Bütün tesisler kiraya verilmiş durumda. Bir kısmını kiralamaya devam da edeceğiz. Hepsini kara geçirmeniz kolay değil. Ancak bazı tesislerimizi, kendimiz işleteceğiz. Yahya Kaptan Mahallesi'nde yer alan Lalezar Kafe'nin sözleşme süresi doldu. O bölgeye geniş bir sosyal tesis inşa edeceğiz. Çok da uygun bir maliyetle hazırladık projemizi. Bizim sloganımız: Az para, çok iş. Satın alma işlemlerimiz için online platform hazırlıyoruz. Örneğin kalem mi alacağız, İzmit'teki bütün kırtasiyelere mesaj gidecek. Herkes online teklif verebilecek. Elbette sistemimize kayıt olmak isteyenler ve satış yeterliliği olanlar için geçerli.

ESKi USÜL BiR HAYATIM VAR

Hukuk fakültesi mezunu Hürriyet, eşi Zafer Hürriyet ile üniversite yıllarında tanışmış. “İkimiz de folklor yapıyorduk. Zafer eğitmenimdi” diyor. “Eski usul” yaşadığını belirten Hürriyet, ev hayatını şöyle anlattı: “Kayınvalidemlerle altlı üstlü oturuyoruz. Oğlum büyüklerle büyüyor, sokakta oynuyor. Aklım evde çok kalmıyor. Tatil yapamıyoruz. 2 sene önce 3 günlüğüne denize gidebildik. Hepsi bu.”