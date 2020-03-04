İzmit Belediye Meclisi’nde tartışma, CHP’li başkan çileden çıktı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde CHP'li İzmit Belediyesi'nin olağan meclis toplantısı bugün gerçekleştirildi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet tarafından oluşturulan kadro ihtisas cetvelinin komisyon raporu görüşülürken tartışma çıktı. Rapor komisyonda AKP'liler tarafından reddedildi.

AKP'li meclis üyesi İzmit Belediyesi'nde işten çıkarılan sözleşmeli personellerin davası bitene kadar kararı reddedeceklerini söyledi. İzmit Belediyesi'nde 31 Mart seçimlerinden kısa süre önce AKP'li başkan Nevzat Doğan tarafından işe alınan sözleşmeli personeller işten çıkarılmıştı.

CHP'li başkan Fatma Kaplan Hürriyet, AKP'lilerin kadro talebini reddetmesine sinirlendi. Hürriyet, “Siz benden ne istiyorsunuz? Nasıl çalışacağız? Öğretmen yerine başka birimden birine mi ders verdireceğiz” dedi.

“BELEDİYEYİ Mİ SATIYORUZ?”

“Biz belediyeyi mi satıyoruz” diyen Hürriyet'in konuşmasında şu ifadeler yer aldı:

* Veteriner alacağım arkadaşlar, veteriner. Bu kentin bir sürü sorunu var. Veteriner müdürlüğünü kurdurmuyorsunuz. Kadro vermiyorsunuz. Ne istiyorsunuz siz? Bunu İzmit'e reva mı görüyorsunuz? Derdiniz ne sizin? Neden çalıştırmıyorsunuz beni? Beni neden çalıştırmıyorsunuz arkadaşlar?

* Böyle keyfi davranamazsınız. Herkes ayağını denk alsın. Herkes haddini bilsin. Yeter. Dilimde tüy bitti söylemekten. Bu nedir böyle? Biz belediyeyi mi satıyoruz nedir ya? Burada istihdam yaratıyoruz yapmayın ya… Bizim hangi arkadaşımız sizin belediyelerinizde böyle sorun çıkardı?

“KARDEŞİNİ İŞE ALDIRIRKEN SORDUN MU?”

Bu sırada AKP'li meclis üyesi Hayrettin Ünlü, “80 kişiyi işe alırken halka sordunuz mu” diye sordu. CHP'li başkan “Sen kardeşini belediyede işe aldırırken halka sordun mu? Garibanın çocuğu işsiz geziyor” dedi. AKP'li Hayrettin Ünlü'nün kardeşi Recep Ünlü 31 Mart seçimlerinden çok kısa bir süre önce AKP'li olan İzmit Belediyesi'nde sözleşmeli memur yapılmıştı.