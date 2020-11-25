Jandarmadan insan ticareti operasyonu

Yurt dışına insan kaçırmak için organize hareket eden çeteye iki aylık takipten sonra operasyon düzenlendi. Edinilen bilgiye göre Aydın İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Şube Müdürlüğü ekipleri Kuşadası'nda insan ticareti suçlarını takibe aldı. İki ay boyunca organize suç örgütünün üyelerini ve insan kaçakçılığı trafiğini izleyen, istihbarat bilgisi toplayan ekipler, üç ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

4 KİŞİ YAKALANDI

Aydın merkezli olmak üzere İzmir ve Gaziantep illerinde ki operasyonlarda 4 şüpheli yakalandı. Jandarmadaki sorgularından sonra adli makamlara sevk edilen şüphelilerden ikisi Kuşadası'nda, biri ise Gaziantep'te tutuklanarak cezaevine konuldu.