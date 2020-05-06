Efeler ilçesi Yılmazköy mahallesindeki jeotermal kuyusundaki patlamanın nedeni belli oldu.

Geçtiğimiz Cuma günü sokağa çıkma yasağından yararlanan firmanın, mühürlü olan kuyudaki akışkanı boru ile başka kuyuya bağlamaya çalışırken patlama yaşandığı ortaya çıktı.

Aydın Valiliği’nin olayla ilgili yaptığı açıklamaya, avukat Arif Ali Cangı, “Yargı kararının arkasından dolanılmasına kılıf bulma çabasını görüyoruz” tepkisini gösterdi.

“BORU HATTIYLA İLGİLİ YÜRÜTMEYİ DURDURMA YOK”

Valilik açıklamasında patlamanın mühürlenen kuyu ile daha önce açılan kuyu arasında boru bağlantısı çalışması sırasında, gazın basınçla dışarı çıkması sonucu yaşandığı belirtilerek “AY-17 kuyusuna ilişkin; 13.06.2016 tarihli ÇED görüşü bulunmaktadır. AY-17 jeotermal üretim kuyusu, bağlantı yapılacak olan KEN-1 jeotermal enerji santrali ve jeotermal boru hatlarına ilişkin, idari yargıdan alınan herhangi bir yürütmeyi durdurma kararı bulunmamaktadır” görüşüne yer verildi.

“MAHKEME KARARI BYPASS EDİLİYOR”

Valilik açıklamasına sert tepki gösteren avukat Arif Ali Cangı, patlama olan A-17 kuyusu için Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 2015 yılında “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” kararı verilmesinin iptali için Efgan Çetin ve arkadaşları adına dava açıldığını, Aydın 1.İdare Mahkemesinin ÇED olumlu kararını iptal ettiğini, kararın 2018 yılında Danıştay 14. Dairesince onandığını hatırlattı.

Cangı, “Anayasanın 138. maddesi gereğince bu yargı kararını hiç kimse değiştiremez. Valilik açıklamasında ‘ÇED görüşü bulunmaktadır' diyor. ÇED görüşü diye bir şey olmaz. Ya ‘ÇED gerekli değildir', ya da ‘ÇED olumlu kararı' olabilir. ‘ÇED görüşü' adı altında bir belgeyle ÇED olumlu kararı iptal edilen kuyu çalıştırılamaz” görüşlerini dile getirerek mahkeme kararının bypass edilmeye çalışıldığını savundu.

“ORTADA KANUNA KARŞI HİLE VE SUÇ VAR”

Yargı kararına direnmenin en basit anlamıyla görev ve yetkiyi kötüye kullanmak anlamına geldiğini savunan Cangı, şunları söyledi:

* Ortada kanuna karşı hile, devam eden bir suç bulunmaktadır, ortaya çıkan patlama ile hile ve suçları gün yüzüne çıkmıştır.

* Sayın Valiye önerimiz; hukuk devleti ilkesine ve doğaya karşı işlenen suça dur demesi.

* Şimdiye kadar suç işleyenler hakkında derhal idari ve adli soruşturma açması.

* Aydın’ın mülki idari amiri olarak kendisinden beklentimiz, yaşamı koruyan icraatlar yapmasıdır.

AĞIR METALLER HAVAYA KARIŞTI

Yılmazköy mahallesinde 1 Mayıs Cuma günü jeotermal kuyusunda patlama ile ağır metaller havaya karışmış, sıcaklığı 200 dereceye ulaşan sular ise çevredeki zeytin bahçeleri ve tarım arazilerine yayılmıştı.

Efeler Belediyesi’nin patlama sonrası yaptığı gaz ölçümlerinde havadaki hidrojen sülfür oranının üst sınırının çok üstünde çıktığı belirlendi.

Sonuçlara göre 20 mcg/m3 (mikrogram/metreküp) olması gereken hidrojen sülfür üst sınırının çok fazla aşılarak 232 mcg/m3 (mikrogram/metreküp) seviyesine ulaştığı tespit edildi.