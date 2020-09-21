Kabine’nin gündeminde artan vakalar ve aşı var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak Kabine’nin ana gündem maddesi vaka sayısının hızla arttığı corona virüsü salgını…

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen cuma günü “Ne yazık ki uyarılarımıza halkımız ciddi manada dikkat etmedi. Mecburen şimdi tekrar işi sıkmak zorundayız” demişti. Bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca artan vaka sayılarına ilişkin il bazında bir sunum yapacak, geçen hafta gönüllü sağlık çalışanlarına yapılan Covid-19 aşısında gelinen noktayı da anlatacak.

Kabine’de görüşülecek diğer önemli konular ise Doğu Akdeniz’de Yunanistan’ın oldubitti girişimleriyle tırmanan gerilim, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac’ın ekimde görevi bırakacağını açıklamasının ardından yeni hükümetle ilişkiler, terör örgütü PKK’ya karşı yurt içinde ve yurt dışında yürütülen operasyonlar olacak.