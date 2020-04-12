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Kaboğlu: Sokağa çıkma yasağında yaş sınırı Anayasa’ya aykırı

CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, 65 yaş ve üstündeki kişilere sokağa çıkma yasağı uygulamasının yasal dayanağı olmadığı için anayasaya aykırı olduğunu söyledi.

Başak KAYA
12:18 -
Haberler Gündem
Kaboğlu: Sokağa çıkma yasağında yaş sınırı Anayasa’ya aykırı

Anayasa hukukçusu CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, sokağa çıkma yasağındaki yaş sınırlamasını değerlendirdi. SÖZCÜ’ye konuşan Kaboğlu şunları söyledi:

* İlk çıkan genelgeyle öngörülen sınırlamalar çerçevesinde, 65 yaş ve üstündeki kişilerle kronik rahatsızlığı olan kişilere ilişkin olarak öngörülen sokağa çıkma yasağı, yasal temeli olmadığı için Anayasa'nın 13. maddesi ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ilgili maddelerine de aykırıdır.

YASAL DAYANAK OLUŞTURMUYOR

* Bu yöndeki bir hak sınırlamanın hukuka uygun addedilebilmesi için, yasa ile öngörülmüş olması, meşru bir amaç izlemesi ve demokratik bir toplumda gerekli bulunması gerekir.

* Daha genel olarak; İçişleri Bakanlığı genelgesinde söz konusu kategorideki kişilere ilişkin sokağa çıkma yasağının dayanağı olarak gösterilen üç düzenlemeden hiçbirisi, söz konusu yasağı öngören bir yasal dayanak oluşturmamaktadır.

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