Kaçak yaptıkları hobi evlerini balyozlarla yıktılar

Kırşehir İl Özel İdaresi, imar barışından faydalanmak için tarım arazisine yapılan 24 hobi evinin sahibine toplam 162 bin TL ceza yazdı ve evlerin yıkımı için karar aldı. 400 metrekare alana yapılan 55 metrekare büyüklüğündeki evler sahipleri tarafından balyozlarla yıkıldıb



“ÇOK YER VAR AMA BİZİMLE UĞRAŞIYORLAR”

İl Özel İdaresinin özellikle kendi kooperatiflerine yönelik işlem yaptığını iddia hobi evi sahiplerinden Yılmaz Çelik, “Kırşehir birçok yerinde İl Özel İdaresine bağlı araziler üzerine yapılmış hobi bahçeleri bulunuyor ancak onlar özellikle bize karşı bir tutum sergiliyorlar.İl Özel İdare kendiniz yıkacaksınız yoksa biz yıkarız ve parasını da ödersiniz dediler” diye konuştu.



“YIKMAZSAK 50 BİN TL DAHA CEZA YAZACAKLAR”

Evinin bir kısmını yıkan ve yıkıma devam eden Menderes Kaya ise, “İl Özel İdare bu kış günü diğer yerler ile ilgili yıkım kararı almamış sadece bizimle ilgili yıkım kararı almış” diyerek, şunları söyledi: Gördüğünüz gibi bu arazi tarıma elverişli değil. Biz bu araziyi tarıma elverişli hale getirmek için kamyon kamyon toprak getirdik. Bize İl Özel İdare 162 bin TL para cezası kesmiş. Yıkmazsak eğer 50 TL daha para cezası keseceklerini söyledikleri için evlerimizi kendi imkanlarımızla yıkıyoruz.80 yaşındaki adam şu soğukta kendi yaptırdığı evi kendi yıkıyor.