‘Kadına şiddete hayır’ derken tartaklanarak engellendi

Bugün “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü.” Sadece bu yılın 11 ayında 270 kadının öldürüldüğü, binlercesinin şiddet gördüğü Türkiye'de de birçok kişi ve kuruluş, kadına yönelik vahşete son verilmesini bugün daha yüksek sesle haykırdı.

Ülkenin dört bir yanındaki belediyelerde örgütlü TÜM-BEL-SEN de farkındalık yaratmak ve şiddetin önlenmesi için çalışanlar arasında yer aldı ve broşür hazırladı.

BELEDİYE MÜDÜRÜNÜN MÜDAHALESİNE UĞRADI

TÜM-BEL-SEN Bergama Temsilcisi Bülent Türkmen de şehirde broşür dağıttı. Etkinlik kapsamında Bergama Belediyesi'nde girerek personel ve yurttaşlara broşür dağıtmaya devam etti. Ne olduysa bundan sonra oldu. İddiaya göre, Türkmen, Bergama Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürü Şerif Topal'ın saldırısına uğradı. Olayın tarafları SÖZCÜ'ye konuştu.

“KOLUMDAN İTTİ, BORŞÜRLERİ BURUŞTURDU”

Bülent Türkmen o anlara ilişkin iddiasını şöyle anlattı:

*TÜM-BEL-SEN Genel Merkezi tarafından günün anlamına ilişkin broşürleri çalışma arkadaşlarımıza iletmek istedim. Bu sebeple belediyeye gidip alt kattan başlayarak arkadaşlarımızın masalarına birer broşür bıraktım. Çalışan arkadaşlarımız da günün anlam ve önemine dair bir şey yapıldığı için gayet iyi karşıladılar.

*Ancak üçüncü kattaki imar ve şehircilik müdürlüğüne girdiğim anda arkamdan gelen insan kaynakları müdürü Şerif Topal'ın müdahalesine uğradım. Bana maskesiz bir şekilde ve fiziki temasta bulunarak, ‘Sen ne yapıyorsun burada? Bunları dağıtamazsın' dedi. Ben de günün önemi doğrultusunda sendika temsilcisi olarak broşür dağıttığımı söyledim.

*Bunun üzerine ‘Sen bunları burada dağıtamazsın. Bugün çalışmıyor musun? Ne işin var burada' dedi. Bugün izinli olduğumu ancak çalışıyor olsam bile sendika temsilcisi olarak bunu dağıtmamın yasal hakkım ve görevim olduğunu söyledim. Önüme geçti, dağıtmamı engelleyerek elimdeki broşürleri aldı. Kolumdan itekleyerek dışarı çıkmamı istedi.

*Parmak sallayarak tehdit etti. Bunun üzerine ben de ‘Yaptığım işte yasal olmayan bir durum yok, eğer varsa suç duyurusunda bulunun, beni engelleyemezsiniz' dedim. Zabıtayı arayıp yukarı çağırdı.

*Üç zabıta arkadaş geldi. Zabıta arkadaşlar bir müdahalede bulunmadılar. Ardından insan kaynakları müdürünün yanına giderek broşürlerimi dağıtmak için geri istedim.

*Bunun üzerine tekrar ‘sen buraya izinsiz giremezsin' diye bağırdı. Broşürlerimi buruşturarak dağıtmamı engelledi. Bu sırada emniyetten iki arkadaş geldi. Polisler de temsilci olarak broşürleri dağıtmamda herhangi bir yasal sorun ve sıkıntı olmadığını söylediler.

BELEDİYE BAŞKANI GÖRÜŞMEK İSTEMEDİĞİNİ POLİSLE BİLDİRDİ

Yaşanan olayın ardından Bülent Türkmen, Şerif Topal'dan şikayetçi olacağını belirtirken, Bergama Demokrasi Platformu temsilcileri belediyeye giderek Belediye Başkanı Hakan Koştu ile görüşmek istedi.

Koştu'nun görüşme teklifini kabul etmediğini belirten platform üyelerinden Eğitim-Sen Bergama Temsilcisi Şirin Ural, “Biz olaydan haberdar olduğumuzda Cumhuriyet Meydanı'nda 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddet ve Uluslar arası Mücadele Günü'ne ilişkin hazırlık yapıyorduk. Hemen Demokrasi Platformu adına belediye binasına gittik. Durumu hemen belediye başkanına anlatalım istedik. Sekretere konuyu aktardık. Sekreter önce toplantıda olduğunu söyledi. Kapıda bir süre bekledik. Daha sonra polis arkadaşlar geldi. Belediye başkanlığından arandıklarını ve başkanının bizimle görüşmek istemediğini aktardılar. Bize görüşmek istemediğini söyleyemeyip, bunu polis aracılığıyla bildirmesi düşündürücü” dedi.

DEMOKRASİ PLATFORMU: BU İLK VUKUATI DEĞİL

Ural ayrıca, “Bu Şerif Topal'ın yaptığı ilk olay değil. Daha önce işten atılan arkadaşlarımıza ve halen çalışan birçok arkadaşımıza mobbing uyguladığını biliyoruz. Daha önce kütüphane çalışanı arkadaşımıza mobbing ve fiziki şiddet uyguladığını biliyoruz. Belediye başkanının ‘Kadına Şiddete Hayır' broşürlerini dağıtan arkadaşımıza müdahale eden bu kişinin arkasında durmak istemesi, bizimle görüşmek istememesini kınıyoruz” dedi.

MÜDÜR KENDİNİ BÖYLE SAVUNDU

Bergama Belediyesi İnsan kaynakları Müdürü Şerif Topal ise iddiaları kabul etmedi.

Topal, “Bülent Türkmen'i tartaklamadım, kolundan tutmadım, fiziki bir temasta bulunmadım. Sözlü olarak uyardım. Kendisi belediyemizin çalışanıdır, izinsiz böyle bir faaliyette bulunamayacağını söyledim. Burası bir kamu kuruluşu, her önüne gelen bir şeyler dağıtamaz. Ayrıca pandemi nedeni ile de böyle odaları dolaşmasının doğru olmadığını söyledim. Maskesiz değildim, yüzümde maske vardı” dedi. Topal, “Açıklamalarına dayanak oluşturması için olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerini paylaşır mısınız” sorusuna, “Savcılık veya mahkeme kararı olmadan kamera kayıtlarına dokunamayız veya paylaşamayız” cevabını verdi.