Kadınlara jandarma şiddeti tekrar gündemde

Manisa'nın Salihli İlçesi'ne bağlı Çapaklı mahallesinde yapılmak istenilen Biyogaz Enerji Santrali'ne karşı 24 Temmuz tarihinde çiftçiler direniş yaparak jandarma ile karşı karşıya gelmişti.

Santrali yapmak isteyen şirketin iş makinelerinin araziye girmemesi için yol kapatan ve aralarında kadınlarında bulunduğu yaklaşık 150 kişilik grup jandarmanın sert müdahalesiyle karşılaşmıştı.

Jandarma ile yaşanan arbedede yaklaşık 30 köylü gözaltına alınırken, jandarma tarafından darp edilen çiftçi kadınların görüntüleri büyük tepkilere sebep olmuştu.

CHP'Lİ BÜLBÜL TEKRAR GÜNDEME TAŞIDI

Salihli ilçesine bağlı Çapaklı mahallesinde 24 Temmuz tarihinde jandarmanın çiftçi kadınlara uyguladığı sert müdahalenin görüntüsünü CHP Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu üyesi Süleyman Bülbül, şahsi Twitter adresinden paylaşarak tekrar gündeme taşıdı.

İstanbul Sözleşmesi'nin tartışıldığı ve kadına yönelik şiddet ile cinayet olaylarının arttığı bugünlerde jandarmanın çiftçi kadınlara uyguladığı sert müdahaleyi tekrar paylaşan CHP'li Bülbül, yaşanan olayı kınadığını ifade etti. CHP'li Bülbül paylaşımında ayrıca, Kaz Dağları ile Aydın'da JES'e karşı mücadelenin devam ettiğini de ifadelerinde yer verdi.

CHP'li Bülbül sosyal medyasından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi; “Kaz Dağlarında Siyanüre, Aydın'da JES'lere karşı mücadele devam ediyor. Salihli Çapaklı'da toprağına, suyuna ve yaşamına sahip çıkan biyogaz enerji santraline hayır diyen köylü kadınlara yapılan jandarma şiddetini kınıyorum. Yazıklar olsun!''