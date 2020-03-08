Kadınların sorunları zincirleme artıyor

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Türkiye'de kadınların sorunlarının giderek arttığını savundu.

Taşcıer, Dünya Ekonomik Forumu 2020 Cinsiyet Eşitliği Raporu'na göre 153 ülke arasında 130'uncu sırada olan Türkiye'de kadınların yaşadığı temel sorunlar birbirleriyle bağlantılı olduğuna işaret etti.

* Çocuk yaşta evlilikler ve doğumlar, işgücüne dahil olamayanlar, işsizlik, yoksulluk, yönetici pozisyonlara getirilmeme, ev işlerine mecbur bırakılma, çok çocuk yapma baskısı şiddet bağlantılıdır, diyen Taşçıer, şu ifadeleri kullandı:

* ÇOCUK ANNELER: 2013-2018 arasında 106 bin 878 kız çocuğu doğum yaptı. Bunlardan bin 883'ü 15 yaşın altında. Bu sayı yalnızca bilinenlerdir, gizlenenler bu sayıya dahil değildir. Çocuk iken doğum yapmak ve bebek sahibi olmak, bu çocukların işgücüne katılamamasına neden olmaktadır. 15-24 yaş arası genç nüfusta kadınların işgücüne katılım oranı yalnızca yüzde 31'dir.

* GENÇ KADINLAR: Genç kadınlar arasında ne eğitimde ne istihdamda olanların oranı yüzde 33.6'dır. 2018'de doğum yapan kadınların yüzde 32.5'i ilköğretim mezunudur. 15-24 yaş arası kadınların istihdam oranı yüzde 21.4 gibi düşük bir seviyedeyken, işsizlik oranı ise yüzde 30.9 gibi yüksek orandadır. Çalışamayan ve işsiz kalan kadınlar, evde oturmaya ve ev işleri ile tek başlarına ilgilenmeye mecbur kalmaktadır.

* ÇALIŞAN KADINLAR: Kadınlar, ne özel sektörde ne de kamuda, büyük oranda yönetici pozisyonlara getirilmemektedir. Kadınlar işyerlerinde adaletsizlik ve ayrımcılıkla da mücadele etmektedir. İş yerlerinde her 20 kadından 14'ü cinsiyete dayalı ayrımcılığa maruz kalmaktadır. Türkiye'de kadınlar ikinci sınıf insan olarak görülmektedir. Kadınların yaşadığı sorunların tümü baştan sona bir zincir halinde birbirine bağlıdır.

Cinsiyet eşitliği sorunu, demokrasi meselesi

Boyner Grup çalışanlarına ve basına bir yazılı açıklama yaparak cinsiyet eşitliğinin sadece kadınlar için değil, erkekler için de önemli olması gerektiğini belirtti.

Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner konunun bir kadın-erkek meselesi değil, demokrasi ve haklar meselesi olduğunu kaydetti. Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunun ekonomik, politik, sosyal ve kültürel olarak halen toplumun kanayan bir yarası olduğunu söyleyen Ümit Boyner,

* Ülkemizde ve dünyada her yıl binlerce kadın eşleri, babaları, abi veya sevgilileri tarafından öldürülüyor. Şiddet dışında kadın bedenine ve günlük hayata erkek müdahaleleri sıradan vakalar olmaya devam ediyor.

* Kadına karşı şiddetle mücadeleyi aşarak hayatın farklı alanlarında eşitliği nasıl kuracağımız meselesine artık geçmemiz gerekiyor ifadelerini kullandı.