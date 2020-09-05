Kaftancıoğlu’ndan Okmeydanı Fetih Spor Kulübü tesislerinin tahliyesine tepki!

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde 1952 yılından bu yana faaliyet gösteren ve geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayarak Süper Amatör Lig'e yükselme başarısı gösteren Okmeydanı Fetih Spor Kulübü zor günler geçiriyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 68 yıldır kullandığı tesisleri bir gün içerisinde tahliye etmesi istenen kulüp, yürütmeyi durdurma ve kararın iptali için mahkemeye başvurdu.

Fetih Spor Kulübü'nün valilik ve kaymakamlığa açtığı iki farklı dava sonucunda da yürütmeyi durdurma kararı çıkmasına rağmen süreç belirsizliğini koruyor. Beyoğlu halkının kullanımına açık yeşil alanlardan biri olan tesislerden çıkmak istemeyen kulüp yetkilileri ve mahalle sakinleri ise söz konusun kararın iptali için hukuki mücadelelerine devam ediyor.

OKÇULAR TEKKESİNE DİKKAT ÇEKTİ

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, Amatör Spor Kulüplerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Adem Ali Kargidanoğlu ve Beyoğlu İlçe Başkanı Şahin Dil ile birlikte Okmeydanı Fetih Spor Kulübü'nü ziyaret ederek konuyla ilgili bilgi aldı.

Kaftancıoğlu, tesisin yüzlerce sporcunun yanı sıra halkın da faydalandığı bir alan olduğunu belirterek şunları söyledi:

* Yakın çevrenizde Okçular Tekkesi gibi bir deneyim varken buradaki niyetin ne olduğu açık bir şekilde ortaya çıkıyor. Ne yazık ki iktidar yine halka rağmen kararlar alıyor.

* Siz burada yer alan mahalleliyle birlikte örgütlü bir şekilde mücadele ederseniz ve bizler de bu sürece katkı sunarsak hiçbir şey yapamazlar.

* Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu süreçte her türlü desteği sağlamaya hazırız.

“68 YILDIR KİRACIYIZ”

Okmeydanı Fetih Spor Kulübü Başkanı Burhan Erdoğdu ise şu ifadeleri kullandı:

* Biz 68 yıldır bu tesislerde kiracıyız. 2015 yılına kadar kiramızı Fatih Sultan Mehmet Vakfı'na ödedik.

* Bu tarihten sonra ise vakıf, tesisin sahibinin el değiştirdiğini ve bizimle iletişime geçileceğini belirtti ancak 2020 yılına kadar hiç kimse bizimle iletişime geçmedi.

* Muhatap bulamadığımız bu sürecin sonunda 21 Temmuz'da tesisimizin kapısına bir yazı yazılarak resmi makamlar tarafından bir gün sonra tesisi boşaltmamız istendi.

* Yıllardır kullandığımız tesisimizde bir anda işgalci konumuna düştük. Tesislerin hangi devlet kurumuna devredildiğini, muhatabımızın kim olduğunu bilmiyoruz.

* İki farklı dava sonucunda yürütmeyi durdurma kararı çıktı. Sorun geçici olarak ertelenmiş gibi gözükse de sonumuzu göremiyoruz ve bu hukuksuz kararın iptal edilmesini talep ediyoruz.

İl Başkanı Kaftancıoğlu, Okmeydanı Fetih Spor Kulübü'ne gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Beyoğlu'nun bir diğer takımı olan Hasköy Spor Kulübü'nü de ziyaret ederek kulübün içinde bulunduğu ekonomik ve fiziksel sıkıntılar hakkında bilgi aldı.