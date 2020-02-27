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Kaftancıoğlu’nun yeni ekibindeki isimler belli oldu

İki hafta önce gerçekleşen CHP İstanbul İl Başkanlığı 37. Olağan İl Kongresi'nde ikinci kez İstanbul İl Başkanı seçilen Canan Kaftancıoğlu'nun ekibindeki isimler belli oldu.

13:17 -
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Kaftancıoğlu’nun yeni ekibindeki isimler belli oldu

CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın yeni yönetimi şu isimlerden oluştu:

Gülsüm Hale Özcömert Coşkun: İl Başkan Vekili

Oğuz Kemal Yakar: İl Sekreteri

Server Gökmen: İl Saymanı

Mazlume Oruç: İl Eği̇ti̇m Sekreteri

Serpi̇l Beşok: 1. Bölge Eğitimden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı

Erdoğan Kelleci: 2. Bölge Eğitimden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı

Cem Kılıç: 3. Bölge Eğitimden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı

Dursun Poyraz: Bilişim Sorumlusu

Ufuk İnan: Örgütlenmeden Sorumlu Koordinatör Başkan Yardımcısı

Kemal Gülhan: 1. Bölge Örgütlenmeden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı

Özgür İbrahi̇m Birgün: 2. Bölge Örgütlenmeden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı

Gökmen Güneş: 3. Bölge Örgütlenmeden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı

Özgür Nas: Yerel Yönetim Politikalarından Sorumlu Koordi̇natör Başkan Yardımcısı

İbrahim Can Kıran: 1. Bölge Yerel Yöneti̇m Poli̇ti̇kalarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı

Özgür Akat: 2. Bölge Yerel Yöneti̇m Poli̇ti̇kalarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı

Suna Göçengil: 3. Bölge Yerel Yöneti̇m Poli̇ti̇kalarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı

Yasin Ilgar: İdari İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı

Aysemin Gülmez: Seçim ve Hukuk İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı

Gülten Demirbaş: Halkla İlişkilerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı

Mahir Doğan: İş Dünyasından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı

Özgür Bozdağ: Dış İlişkilerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı

Sani̇ye Yurdakul: Kültür Sanattan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı

Fatma Gül Eryıldız Şenvardar: Ar-Ge ve Raporlamadan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı

Kevser Celayir: Sosyal Politikalardan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı

Mert Bahçetepe: Teknoloji Politikalarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı

Eser Şenay: İstanbul Ekonomi Sorumlu İl Başkan Yardımcısı

Burkay Düzce: İnsan Haklarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı

Güler Işıkcevahir: Doğa ve Kent Haklarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı

Bahar Çetinkaya: Hayvan Haklarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı

Sevgi Özdemir: Engelli Politikalarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı

Kemal Avseren: Yerel Basın ve Sosyal Medyadan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı

Adem Ali Kargıdanoğlu: Spor ve Amatör Spor Kulüplerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı

Ahmet Gürbüz: Meslek Örgütleri ve Si̇vil Toplum Kuruluşlarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı

Nevzat Karataş: Sendikalardan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı

Tuncay Toptaş: 1. Bölge Esnaf ve Kobi̇lerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı

Ümi̇t Koral: 2. Bölge Esnaf ve Kobi̇lerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı

İbrahim Yılmaz: 3. Bölge Esnaf ve Kobi̇lerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı

İlhan Çelik: 1. Bölge Hemşehri Örgütlenmelerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı

Şemside Yener: 2. Bölge Hemşehri Örgütlenmelerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı

Nurettin Aydın: 3. Bölge Hemşehri Örgütlenmelerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı

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