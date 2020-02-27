Kaftancıoğlu’nun yeni ekibindeki isimler belli oldu

CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın yeni yönetimi şu isimlerden oluştu:
Gülsüm Hale Özcömert Coşkun: İl Başkan Vekili
Oğuz Kemal Yakar: İl Sekreteri
Server Gökmen: İl Saymanı
Mazlume Oruç: İl Eği̇ti̇m Sekreteri
Serpi̇l Beşok: 1. Bölge Eğitimden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı
Erdoğan Kelleci: 2. Bölge Eğitimden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı
Cem Kılıç: 3. Bölge Eğitimden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı
Dursun Poyraz: Bilişim Sorumlusu
Ufuk İnan: Örgütlenmeden Sorumlu Koordinatör Başkan Yardımcısı
Kemal Gülhan: 1. Bölge Örgütlenmeden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı
Özgür İbrahi̇m Birgün: 2. Bölge Örgütlenmeden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı
Gökmen Güneş: 3. Bölge Örgütlenmeden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı
Özgür Nas: Yerel Yönetim Politikalarından Sorumlu Koordi̇natör Başkan Yardımcısı
İbrahim Can Kıran: 1. Bölge Yerel Yöneti̇m Poli̇ti̇kalarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı
Özgür Akat: 2. Bölge Yerel Yöneti̇m Poli̇ti̇kalarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı
Suna Göçengil: 3. Bölge Yerel Yöneti̇m Poli̇ti̇kalarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı
Yasin Ilgar: İdari İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı
Aysemin Gülmez: Seçim ve Hukuk İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı
Gülten Demirbaş: Halkla İlişkilerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı
Mahir Doğan: İş Dünyasından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı
Özgür Bozdağ: Dış İlişkilerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı
Sani̇ye Yurdakul: Kültür Sanattan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı
Fatma Gül Eryıldız Şenvardar: Ar-Ge ve Raporlamadan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı
Kevser Celayir: Sosyal Politikalardan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı
Mert Bahçetepe: Teknoloji Politikalarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı
Eser Şenay: İstanbul Ekonomi Sorumlu İl Başkan Yardımcısı
Burkay Düzce: İnsan Haklarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı
Güler Işıkcevahir: Doğa ve Kent Haklarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı
Bahar Çetinkaya: Hayvan Haklarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı
Sevgi Özdemir: Engelli Politikalarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı
Kemal Avseren: Yerel Basın ve Sosyal Medyadan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı
Adem Ali Kargıdanoğlu: Spor ve Amatör Spor Kulüplerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı
Ahmet Gürbüz: Meslek Örgütleri ve Si̇vil Toplum Kuruluşlarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı
Nevzat Karataş: Sendikalardan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı
Tuncay Toptaş: 1. Bölge Esnaf ve Kobi̇lerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı
Ümi̇t Koral: 2. Bölge Esnaf ve Kobi̇lerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı
İbrahim Yılmaz: 3. Bölge Esnaf ve Kobi̇lerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı
İlhan Çelik: 1. Bölge Hemşehri Örgütlenmelerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı
Şemside Yener: 2. Bölge Hemşehri Örgütlenmelerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı
Nurettin Aydın: 3. Bölge Hemşehri Örgütlenmelerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı