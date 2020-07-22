Kağıthane’de iğrenç iddia ortalığı karıştırdı…

İstanbul’un Kağıthane ilçesine bağlı Şirintepe Mahallesi’ndeki fırında çalışan bir kişinin 10 yaşındaki erkek çocuğu taciz ettiği iddiası önceki akşam ortalığı karıştırdı. Çocuğun, annesine giderek fırında çalışan bir kişinin arabayla gezintiye çıkarmak istediğini anlatması üzerine mahalle sakinleri çalışanı linç etmek istedi.

KAÇMAYI BAŞARDI

Mahalle sakinleri önce fırına giderek şüpheliyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli linç girişimine uğrarken iş yeri de öfkeli kalabalığın hedefi oldu. Fırının camları kırılırken ortalığın sakinleşmemesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Taciz şüphelisi bir süre sonra öfkeli kalabalığın elinden kurtularak kaçmayı başardı.

EKİPLERDEN ÖNLEM

Ekipler ise fırın önünde toplanan kalabalığı dağıtarak çevrede güvenlik önlemi aldı. Ortalığın karıştığı anlar vatandaşlara ait cep telefonu kameraları tarafından görüntülendi. Yaklaşık 10 yıldır aynı fırında çalıştığı öğrenilen şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor. (DHA)