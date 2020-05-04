Kakava ve Hıdrellez Şenlikleri ‘sembolik’ kutlanacak

Edirne'de her yıl 5-6 Mayıs tarihleri arasında Edirne Belediyesi tarafından düzenlenen program ile kutlanan Kakava ve Hıdrellez Şenlikleri, bu yıl corona virüsü salgını nedeniyle sembolik olarak kutlanacak.

Kakava ve Hıdrellez Şenlikleri'nin simgesi Kakava ateşi, kentin Sarayiçi mevkiinde Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve Çingene halkını temsilen bir kişi tarafından yakılacak. Corona virüsü salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralına uyularak düzenlenecek sembolik kutlamada her yıl binlerce kişinin katıldığı şenliklere ise yer verilmeyecek.

Edirne Roman Eğitim Gönüllüleri Derneği Başkanı Turan Şallı, Edirne Belediyesi tarafından alınan sembolik kutlama kararı, şenliklerin önemi ve Çingene kültüründeki yeri konularında açıklamalarda bulundu.

Şallı, açıklamalarında ‘Kakava' kelimesinin anlamına dikkat çekerken; Kakava'nın belediye programı ile sembolik olarak kutlansa da Çingenelerin, mahallelerinde düzenleyeceği eğlenceler ve yakacağı ateşlerle Kakava'yı kutlamak isteyeceğine dikkat çekti. Şallı, corona virüsü salgınının ise en kısa zamanda sona ermesini temenni etti.

“ESKİDEN KUTLAMALAR DOĞALDI”

Şallı, corona virüsü salgınının ölümcül etkisinden korunmak amacıyla Hıdrellez ve Kakava Şenlikleri'nin sağlık tedbirleriyle sembolik olarak kutlanacağını belirterek şöyle konuştu:

* Kakava geleneği, daha çok Çingenelere yönelik bir gelenek olarak kabul edilir. Kakava tanımı, bazı tarihçilere göre yörel bir tanımlama olduğu şeklinde açıklanır. Trakya'da Kırklareli ve Edirne'deki kutlamalarda bu tanımı görebiliyoruz.

* Eskiden Kırklareli'nde Şeytandere mevkiinde yapılan kutlamalar, Çingene yaşam kültürünü yansıtan gerçek bir ritüeldi. Şimdilerde bu ritüel kalmadı. Edirne merkezde bu ritüele sahip çıkanlar, Menzilahir Mahallesi sakinleriydi.

* Halk arasında Gogo Mezarlığı olarak bilinen Hacıçeşme Mezarlığı'nın giriş kısmındaki ön alanda toplanılır, kalabalıklar mezarların içlerine kadar taşardı. Tozlu topraklı, davullu zurnalı eğlencelerle kutlanırdı.

* Çeribaşı Salih Küçükcivan, özel kıyafetiyle insanları coştururdu. 5-6 Mayıs Hıdrellez ve Kakava kutlamalarında belediye ve yerel makamlar yer almazdı. Kutlamalar tamamen doğaldı.

“SEDEFÇİ SARAYİÇİ'NE TAŞIDI”

Edirne Belediyesi eski Başkanı Hamdi Sedefçi'nin, 1990'lı yılların başında Kakava ve Hıdrellez Şenlikleri ile ilgili aldığı karara dikkat çeken Şallı, “1990'lı yıların başlangıcında dönemin Edirne Belediye Başkanı Hamdi Sedefçi, kutlamaların mezarlıkların içine taşması, mezarlıklar içinde hoş olmayan görüntülerin ortaya çıkması nedeniyle kutlamaları Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri alanının da içinde bulunduğu Sarayiçi mevkiine taşımasıyla daha düzenli olmasını sağlamıştır” dedi.

NEDEN KAKAVA?

Şallı, Çingene kültürüne özgü bir kutlama olan Kakava isminin kökenine dair yapılan araştırmaları açıklayarak şu ifadeleri kullandı:

* Çingene kültürüne özgü bir kutlama olan Kakava'ya neden ‘Kakava' dendiği yönünde net bir bilgi olmamasına rağmen, yazar Nazif Karaçam'a göre Kakava, ‘Tencere Bayramı' anlamına gelmektedir.

* ‘Tencere Bayramı' denmesinin en büyük ihtimali; Çingeneler bu günlerde özel yemekler hazırlar ve hatta durumu iyi olanların oğlak pişirdiği yaşlılar arasında söylenir.

* Güne özel tatlılar yapılır, şenlikler düzenlenir; bakraç veya küp içine maniler bırakılırdı. En güzel manilere hediyeler verilirdi. Akla yatan en anlaşılır tanım bu olsa gerek.

* Bir diğer araştırmacı İ. Hakkı Soyyanmaz'a göre ise ‘'Ka'kaa'' kelimesi hem millî bayram, hem de silah ve savaş gürültüsü anlamlarına gelmektedir.

* Halk arasında ise kokulu hava ya da kahkaha kelimelerinin bozulmalarıyla Kakava kelimesinin yaratıldığı da söylenir.

“ATEŞ DE YANACAK, EĞLENCE DE OLACAK”

Kakava'nın Çingene halkı ile diğer halklar arasında sosyal bağları güçlendiren bir gün olduğunu belirten Şallı şöyle konuştu:

* Bu yıl Hıdrellez ve Kakava Şenlikleri, belediye tarafından sembolik yapılması olarak kalsa da Çingene mahallelerinde ateş de yanacak, eğlence de olacak. Corona'nın ateşi, Çingene ateşini söndürmeye yetmeyecektir.

* Bu yaşadığımız ekonomik zorluklarımızın zamanla aşılması dileğimle tüm çingenelerin ‘Tencere Bayramı' kutlu olsun. İnşallah tencerelerimiz etle dolsun.

* Evlerimizdeki buzdolapları çeşitli yiyecekler dolu olsun. Huzur, mutluluk tüm insanlığın içine dolsun.

GÜRKAN SEMBOLİK KUTLAMAYI AÇIKLAMIŞTI

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, daha önce yaptığı açıklamada, corona virüsü salgını nedeniyle 5 Mayıs Salı günü Sarayiçi mevkiinde yakılacak Kakava ateşi ile Kakava ve Hıdrellez geleneğinin sembolik olarak sürdürüleceğini söylemişti.

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