‘Kamudaki israf, şatafat, debdebe araştırılsın’

Önergenin gerekçesinde, AKP iktidarları döneminde ekonomi başta olmak üzere Türkiye'nin temel sorunlarına kalıcı çözümler üretilemediği, ülke kaynaklarının verimli kullanılamadığı, huzur ve refahın sağlanamadığı belirtildi.

BORÇLAR-YOKSULLUK-YOLSUZLUK BÜYÜDÜ

Önergede, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin sorunları daha da arttırdığına dikkat çekilirken, “Yeni sistem ile birlikte hukuk devleti ilkesi ve demokrasiden daha fazla uzaklaşılmış, Türkiye her alanda büyük kayıplar yaşamaya başlamıştır. Yolsuzluklar artmış, yoksulluk artmış, yasaklar her alana yayılmıştır.

Kovid salgını ile birlikte süreçten en fazla ekonomi etkilenmiş; borçlanma, bütçe açığı, işsizlik, enflasyon ciddi şekilde artmıştır. Vatandaşın, esnafın, çiftçinin, KOBİ'lerin, sanayicilerin bankalara borcu, son iki yılda 1 trilyon TL'den fazla artarak, 3 trilyon 700 milyar TL'ye çıkmıştır.

Aynı dönemde kamunun toplam borcu yaklaşık 800 milyar TL artarak, 1 trilyon 860 milyar TL'ye çıkmıştır. Türkiye, dış borç faizi olarak her ay yaklaşık 1 milyar dolardan fazla öder hale gelmiştir. Borçlar yeni borçla döndürülmeye çalışılmakta, sürekli olarak vergi afları ve yapılandırmalar gündeme gelmektedir. Geniş tanımlı işsiz sayısı 10 milyonu aşmış, 2 bin 300 TL düzeyindeki asgari ücret, ortalama ücret haline gelmiş, milyonlarca insan aylık bin 170 TL'lik zorunlu ücretsiz izin parasına mahkum durumdadır” tespitleri yapıldı.

KAMUDA ŞATAFAT, DEBDEBE SÜRÜYOR

Gerekçede şu görüşlere yer verildi:

“Bu tabloda; ülke kaynaklarının verimsiz kullanılması ve israf edilmesi ve denetimsizliğin payı büyüktür. Kamudaki israf zaman zaman ülkeyi yönetenler tarafından da ifade ve itiraf edilmektedir. Dönemin Başbakanı Binali Yıldırım, ‘2018 yılını tasarruf yılı ilan ediyoruz. Ama tasarrufa biz önce kamudan başlayacağız. Yeni araç alımı yok, kapattık dükkanı. Şaşaa, debdebe bitiyor artık' açıklaması yapmış ancak kamuda israfın önüne geçilmemiştir.

Kamudaki lüks araç saltanatı sürmekte, bürokratlar, kaymakamlar, valiler lüks ithal araçlar almaya devam etmektedir. Kamunun 2010-2020 döneminde lüks araç kiralamaları için yaptığı harcama yaklaşık 4 milyar TL'yi bulmaktadır. Bina kiralamaları ile birlikte fatura 10 milyar TL'ye kadar çıkmaktadır. Cumhurbaşkanlığı'nın ‘saray' harcamaları da her geçen yıl daha da büyümektedir. Yazlık saray, kışlık saray, uçak ve lüks araç filosunun giderleri, Cumhurbaşkanlığı bütçesinde önemli bir yer tutmaktadır.

Kamu giderlerindeki bir başka kara delik ise AKP Genel Başkanı'nın ‘milletin cebinden kuruş çıkmadan yapılıyor’ dediği kamu özel işbirliği projeleri için yapılan harcamalar ile Varlık Fonu'nun faaliyetleridir. KÖİ (Kamu Özel İşbirliği) projeleri için sadece 2021 yılı için ayrılan ödenek 31 milyar TL'dir. Esnaf işyerini siftahsız kapatırken, döviz garantili projelerde geçilmeyen köprü, kullanılmayan yol, uçak inmeyen havaalanı için milyarlarca TL ödenmektedir. ‘Ekonomiyi uçuracak' denilen Varlık Fonu, yeni borçlanmalar yaratmakta, borçla sağladığı finansmanı yandaş müteahhitlerin inşaat projelerine yatırmaktadır.”

ACI REÇETE HAKSIZLIK, TBMM SORUMLULUK ALMALI

Önergede kamudaki israf ve savurganlığın, Türkiye'nin geleceğini riske soktuğu belirtilirken, “Kamuda savurganlık ve israf zirve yapmış durumdayken, toplumsal yaşamda yoksulluk ve işsizlik intiharlara yol açmaktadır. Böyle bir dönemde vatandaşın önüne yine ‘acı reçete' konulmaktadır.

Kamudaki savurganlık ve israfın önüne geçilmeden, zaten zor durumda olan vatandaşların omuzlarına ‘acı reçete' ile yeni yükler bindirilmesi, millete büyük haksızlık olacaktır. TBMM bu konuda sorumluluk üstlenmeli, kamuda israfın ve savurganlığın önüne geçilmesine katkı sunmalıdır. Bu nedenlerle; kamuda israfın boyutlarının araştırılması, israfın önlenerek kamu kaynaklarının verimli ve halk için kullanılmasını sağlayacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılması gerekli görülmektedir” denildi.