Kanal İstanbul için ilk ihale yapılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hayata geçirilecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “çılgın projesi” Kanal İstanbul projesi kapsamında yarın (26 Mart) dev su yolunun etki alanında kalan Başakşehir'deki tarihi Odabaşı ve Arnavutköy'deki tarihi Dursunköy köprülerinin rekonstrüksiyon (yeniden yapım) projesi için Kağıthane'deki Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü'nde ihale düzenlenecek.

KÖPRÜLER SÖKÜLEREK TAŞINACAK

İhale için hazırlanan özel teknik şartnamede, işin amacı “Kanal İstanbul projesi etki alanında kalan Başakşehir'deki tarihi Odabaşı ve Arnavutköy'deki Dursunköy köprülerinin korunarak gelecek kuşaklara aktarılmasının sağlanması için sağlam bölümlerinin sökülerek taşınması, eksik bölümlerinin tamamlanması ilkesine dayalı projelerinin hazırlanması” olarak açıklandı.

Şartnameye göre köprü civarında araştırma kazıları yapılarak başlangıç ve bitiş noktaları ile tespit edilecek. İhaleyi alan firma; köprünün sökümü, yapı elemanlarının taşınması, yeniden yapılması ve eksik bölümlerinin tamamlanması işlerini üstlenecek.

Köprünün özgün konumuna yakın bir konuma taşınması için alternatif yerleri araştıracak ve köprülerin taşınacağı yeri belirleyecek. İşin süresi de 350 gün olarak belirlendi.

NE OLMUŞTU?

Kanal İstanbul projesi, Türkiye’nin gündemine 2011 genel seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vaadi olarak girdi.

2017 yılında Kanal İstanbul için Ulaştırma Bakanlığı 34.9 milyon liralık “etüt, proje ve danışmanlık” ihalesi düzenledi ve proje ortaya çıktı.

31 Mart 2019 yerel seçimlerinin ardından da süreç hız kazandı. Küçükçekmece, Avcılar, Arnavutköy, Başakşehir ilçelerinden geçen Kanal İstanbul projesine ilişkin hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporuna son şekli verilerek 23 Aralık 2019 günü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından askıya çıkarıldı.

10 gün boyunca halkın görüşüne açılan nihai ÇED raporuna binlerce İstanbullu itiraz dilekçesi vererek itiraz etti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de projeye karşı itiraz başvurusu yaptı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 17 Ocak 2020 itibari ile “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” kararı verdiğini duyurdu. Böylece tartışmalı projenin ÇED Raporu tüm itirazlara rağmen aynen onaylanmış oldu.

Onaylanan ÇED raporunun iptali için İBB, barolar, çevre örgütleri, sendikalar, meslek odaları dava açmış durumda.