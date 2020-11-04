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Kanal İstanbul’un bağlantı yolları için acele kamulaştırma kararı

Kanal İstanbul’un etrafına kurulacak Yenişehir’in bağlantı yolları için İstanbul’da 5 ilçede yüzlerce parsel için acele kamulaştırma kararı çıktı. CHP’li İBB Meclis Üyesi Nadir Ataman, "İstanbul’u depreme karşı güçlendirmek yerine kamunun kaynakları yine Kanal İstanbul’a harcanıyor” diye tepki gösterdi.

Özlem GÜVEMLİ
Güncellenme: 14:32, 04/11/2020
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Kanal İstanbul’un bağlantı yolları için acele kamulaştırma kararı

4 Kasım 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile 3. Boğaz Köprüsü dahil Kuzey Marmara Otoyolu projesinin Nakkaş-Başakşehir arasındaki kesimi için Arnavutköy, Avcılar, Başakşehir, Büyükçekmece ve Çatalca'da yüzlerce parsel acele kamulaştırma kapsamına alındı.

8.3 MİLYAR TL’LİK İHALE

Karara tepki gösteren CHP'li İBB Meclis Üyesi Nadir Ataman, pandemi nedeniyle sıkı önlemlerin alındığı dönemde 30 Haziran günü Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından “Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü Dahil) Projesi Nakkaş-Başakşehir (Bağlantı Yolları Dahil) Kesimi” için yap-işlet-devret modeli ile ihale düzenlendiğini hatırlattı.  İhaleye çıkan otoyolun bir bölümünün Kanal İstanbul'un çevresine yapılacak Yenişehir'in bağlantı yolları olduğunu anlatan Ataman, ihaleyi 8.3 milyar TL'ye Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ni yapan Rönesans Grubu'nun kazandığını aktardı.

“BU ISRAR NEDEN?”

Ataman, pandemi koşulları sürerken ve İzmir'deki deprem felaketinin gözleri İstanbul'daki deprem riskine çevirdiği günlerde Kanal İstanbul'un bağlantı yolları için acele kamulaştırma kararı alınmasına tepki gösterdi. Ataman “Kanal İstanbul projesine karşı toplumsal  itirazlara rağmen süreç devam ediyor.  Üstelik İzmir'deki depremden sonra büyük depremi bekleyen İstanbul'un yenilemesi için atılması gereken adımlar tekrar tartışmaya açılmışken kamunun kaynakları Kanal İstanbul'un yollarına harcanıyor, bu ısrar neden anlamıyorum” dedi.

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