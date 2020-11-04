4 Kasım 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile 3. Boğaz Köprüsü dahil Kuzey Marmara Otoyolu projesinin Nakkaş-Başakşehir arasındaki kesimi için Arnavutköy, Avcılar, Başakşehir, Büyükçekmece ve Çatalca'da yüzlerce parsel acele kamulaştırma kapsamına alındı.

8.3 MİLYAR TL’LİK İHALE

Karara tepki gösteren CHP'li İBB Meclis Üyesi Nadir Ataman, pandemi nedeniyle sıkı önlemlerin alındığı dönemde 30 Haziran günü Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından “Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü Dahil) Projesi Nakkaş-Başakşehir (Bağlantı Yolları Dahil) Kesimi” için yap-işlet-devret modeli ile ihale düzenlendiğini hatırlattı. İhaleye çıkan otoyolun bir bölümünün Kanal İstanbul'un çevresine yapılacak Yenişehir'in bağlantı yolları olduğunu anlatan Ataman, ihaleyi 8.3 milyar TL'ye Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ni yapan Rönesans Grubu'nun kazandığını aktardı.

“BU ISRAR NEDEN?”

Ataman, pandemi koşulları sürerken ve İzmir'deki deprem felaketinin gözleri İstanbul'daki deprem riskine çevirdiği günlerde Kanal İstanbul'un bağlantı yolları için acele kamulaştırma kararı alınmasına tepki gösterdi. Ataman “Kanal İstanbul projesine karşı toplumsal itirazlara rağmen süreç devam ediyor. Üstelik İzmir'deki depremden sonra büyük depremi bekleyen İstanbul'un yenilemesi için atılması gereken adımlar tekrar tartışmaya açılmışken kamunun kaynakları Kanal İstanbul'un yollarına harcanıyor, bu ısrar neden anlamıyorum” dedi.

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