Ordu'nun Korgan ilçesinde atık sular ile bölgedeki sanayi tesislerinin arıtılmadan HES planlanan dereye akıtıldığı ortaya çıktı.

Bölgede incelemede bulunan CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, “Kokudan ve pislikten geçilmiyor ve burası insan sağlığı için alarm veriyor. Bu suları arıtıp altyapıyı düzeltip çevreyi sağlıklı hale getirmek yerine, kanalizasyon suyu üzerine HES planlayan ilk ülke olarak tarihe geçeceğiz” dedi.

SİYASİ TERCİH NEDENİYLE CEZALANDIRILIYOR

Korgan ilçesine bağlı Çiftlik mahallesinde HES kurulması planlanan bölgeyi gezen CHP'li Adıgüzel, bölgede yaşayan kişilerin sorunlarını dinledi. Bölgede olumsuzluk yaşanmaması için Ordu Valisi Tuncay Sonel ile alay komutanını aradığını belirten Adıgüzel, şunları söyledi:

* Vatandaşların acil çağrısı üzerine buraya geldik. Hem yetkililerin hem de vatandaşların gösterdiği sağduyu için teşekkür ederim. Asker de bizim evladımız, vatandaşla askerimizin karşı karşıya getirilmesine asla izin vermeyiz.

İNSAN SAĞLIĞI İÇİN ALARM VERİYOR

* Korgan'ın Çiftlik, Tepealan, Tatarcık, Akçakale, Karakoyunlu, Yenipazar, Yeniköy ve Çamlı mahallelerinin ve Korgan şehir merkezinin atık suları ile bölgedeki sanayi tesislerinin arıtılmadan HES planlanan dereye akıtıldığını gördük.

* Korgan Belediye Başkanı seçimlerden sonra bölgenin siyasi tercihi nedeniyle Korgan Çiftlik'i hizmet sıralamasında en sonra koyduğu ilan etmişti. Anlaşılıyor ki, bu ceza yetmemiş bölgenin bütün kanalizasyon suyunu da Çiftlik halkının üzerine akıtmaya karar vermişler. Kokudan ve pislikten geçilmiyor ve burası insan sağlığı için alarm veriyor.

ÇEVRE KATLİAMINA KARŞI ÇIKACAĞIZ

* Çiftlik mahallesi belde iken burada bulunan ve çalışan arıtma tesisi büyükşehir olunca çalışmıyor ve atık su doğrudan dereye veriliyor. Büyükşehrin nimetleri mi, kötü yönetimin kısmetleri mi diyelim artık. Bu suları arıtıp altyapıyı düzeltip çevreyi sağlıklı hale getirmek yerine, kanalizasyon suyu üzerine HES planlayan ilk ülke olarak tarihe geçeceğiz.

* Enerji kaynağı olarak dünyanın aksine hala ilkel HES projelerinde ısrar hem insanımız hem çevremiz için ciddi tehditler içeriyor. Tüm dünya çevreye zarar vermeyen yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmişken rant için kolaycılık yapıp çevre katliamı yapılmasına karşı çıkacağız.