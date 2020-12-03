Kapadokya’da altın arama faaliyetlerine tepki

Nevşehir'in Avanos ilçesindeki Ziyaret Dağı mevkiinde 406 hektarlık alan için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan ruhsat alan Kanadalı Canterra adlı şirket bölgede arama çalışmasına başladı. Şirket 7 yıllığına burada altın arama faaliyeti yürütecek. Kanadalı şirketin yanı sıra Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü de (MTA) iki farklı bölgede toplamda 8 bin 500 hektarlık alanda maden arama çalışması yapıyor.

“DÜNYADA BÖYLE BAŞKA BİR YER DAHA YOK”

CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Nevşehir CHP İl Başkanı Kamil Gülmez ve beraberindeki grup altın arama çalışmalarının yapıldığı alanda açıklama yaptı.

CHP Öztunç, binlerce yıllık tarihi olan bölgede altın arama çalışması yapılamayacağını ifade ederek, “Burası Anadolu'nun ortasında bir nazar boncuğu. Burası binlerce yıllık tarih. Burası kültürel göz bebeğimiz. Bu işin şakası yok, burası Kapadokya. Dünyada böyle başka bir yer daha yok. Şimdi her yer bitti, gözü Kapadokya'ya diktiler. Bütün Anadolu'da dağı taşı deliyorlar. Buna izin vermeyeceğiz” dedi.

“YANLIŞ ADIM ATIYORSUNUZ”

Konuşmasında yabancılara satılan yerleri de hatırlatan Öztunç, “İstanbul Borsası Katarlılara, tank palet fabrikası Katarlılara, Kaz Dağları Kanadalılara, İliç Avusturalyalılara, Kapadokya da Kanadalılara öyle mi ? Yok, öyle bir dünya. Kapadokya'nın bozulmasına ve bu tarihin bitirilmesine izin vermeyeceğiz. Yanlış bir adım atıyorsunuz. Bu işten vazgeçin. ‘Kapadokya'ya kıymayın efendiler' diyoruz” şeklinde konuştu.

“İZİN VERMEYECEĞİZ”

Kapadokya'nın güzelliğine altın için dokunulamayacağını ifade eden Öztunç, “Binlerce yıldır bu tarih böyle gelmiş, şimdi AK Parti hükümeti diyor ki ‘Burayı vereceğim'. Veremeyeceksin. İzin vermeyeceğiz. Bu dağın tamamı altın olsa santim toprağa değişmem” diye konuştu.

“AĞAÇ KESİMİ BAŞLADI”

Bölgede ağaç kesimine başlandığını belirten CHP'li Avanos Belediye Başkanı Celal Alper İbaş ise, “ Binlerce yıllık geçmişiyle birçok medeniyete ev sahipliği yapmış ve bu medeniyetlerin miraslarını günümüze taşıyan tarihi bir bölge burası. Bölge Kapadokya'nın hemen yanı başında ve burada tarihi manastır, kiliseler ve yeraltı şehrimiz var. Ayrıca bölgede, içme ve tarımsal sulama kaynaklarının yanı sıra tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yürütüldüğü bölgede altın aramak amacıyla siyanürle zehirlenmek isteniyor. Tıpkı Kaz Dağları gibi, Bakırtepe gibi, Fatsa, Ünye ve ülkemizin birçok yerinde yapıldığı gibi bu tarihi ve turistik coğrafyanın da doğası, yeraltı ve yerüstü zenginlikleri katledilmek üzeredir. Şu an bölgede ağaç kesimlerine başlandı” dedi.

YÜRÜTMEYİ DURDURMA DAVASI AÇILACAK

CHP Nevşehir İl Başkanı Kamil Gülmez ise bölgede yürütülen altın arama çalışmalarına izin verilmesine karşı yürütmeyi durdurma davası açacaklarını belirtti.