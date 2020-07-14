Kağıthane’de dehşet! Sevgilisini 9 bıçak darbesiyle öldürdü

Polis kayıtlarına göre, 2 yıldır İstanbul’da yaşadığı öğrenilen Moğolistan uyruklu Tsogtbaatar G., önceki gün gece 03.00 sıralarında kız arkadaşı Enkhmunkh Erdene Batsukh’nın Kağıthane’de yaşadığı eve gitti.

9 YERİNDEN BIÇAKLADI

Moğolistan uyruklu kadın, erkek arkadaşı Tsogtbaatar G.ve ev arkadaşı Z.T. birlikte bir süre alkol aldı. Ev arkadaşı Z.T.’nin odadan çıkmasının ardından Tsogtbaatar G. yanında getirdiği bıçakla kız arkadaşı Enkhmunkh Erdene Batsukh’ u göğüs bölgesinden 9 kez bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

POLİS EVİNDE YAKALADI

Batsukh, aldığı bıçak darbeleriyle olay yerinde hayatını kaybetti. Olayından ardından polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler, teknik ve fiziki takip başlattı. Ekipler, olaydan saatler sonra Tsogtbaatar G.’yi Çağlayan’daki adresinde yakaladı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Şubede ifadesi alınan Tsogtbaatar G.’nin kız arkadaşıyla sürekli olarak ayrılıp barıştığını, kıskandığı için bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.

Şüphelinin ifadesinde olayından ardından büfeden alkol alarak evine gittiği ardından içmeye devam ettim dediği belirtildi. Şubede işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. (DHA)