Karalar’dan dar gelirliye müjde!

CHP'li belediyeler corona virüsü salgınıyla oluşan tablo sonrası bir yandan sağlıkla ilgili önlemleri, diğer yandan da ortaya çıkan ekonomik sıkıntılardan en çok etkilenen dar gelirli kesimlere destek için tüm olanaklarını seferber ediyor. Bu belediyelerden birisi de Adana Büyükşehir Belediyesi.

Mezarlıklar Daire Başkanlığı verilerine göre; şu ana kadar Covid-19 kaynaklı 10 ölüm vakasının yaşandığı Adana'da, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, corona ile ilgili yaptıkları mücadeleyi ve yardımları Sözcü Gazetesi Adana Bölge Temsilcimiz Mehmet Serbes'e anlattı.

Zeydan Karalar, şunları söyledi:

* Başta berber, tamirci, kebapçı kalfası, çırağı, tarım işçisi gibi günlük kazanıp, günlük yiyen insanlarımızın geçimlerine yardımcı olmak amacıyla 10 bin kişiye 400’er TL yardımda bulunacağız.

* Bu yardımlarla ilgili başvuru şartlarını birkaç güne kadar açıklayacağız ve yardımlara başlayacağız. Ayrıca gıda destek kolileri yardımımızda 65 yaş sınırını kaldırdık.

* Biz 65 yaş üstü kimsesi olmayan vatandaşlara her türlü yardımı yapıyorduk. Ancak şimdi 65 yaşın altında olan çok sayıda insanımızda evinde yemek pişiremeyecek noktaya geldi.

* Bu yardımları herhangi bir ayrım yapmaksızın ihtiyacı olan herkese yapacağız. Ayrıca dolmuş ve halk otobüsçü esnafımıza katkı için dolmuşlara günlük 10 litre, halk otobüslerine ise günlük 15 TL mazot desteği vermeye başladık” dedi.

“BUGÜNLER DAYANIŞMA GÜNLERİ”

Corona virüsü salgınının başlamasından itibaren etkili önlemler alarak mücadeleye başladıklarını belirten Karalar, “Türkiye’de Koronavirüs konusunda ilk kez eğitim veren belediye biz olduk. Salgın başlar başlamaz Bilim Kurulu üyesi de olan Prof. Dr. Yeşim Taşova hocamız belediye personelimize ayrıntılı olarak eğitim verdi. Çünkü öncelikle salgınla mücadele edecek olan personelimizin eğitimden geçmesi gerekiyordu. Nitekim bunun da meyvelerini aldık. Sahada olan personelimiz bilinçli bir şekilde mücadeleyi ve insanları eğitmeyi sürdürüyor. Adana’da sayın valimizin başkanlığında bütün kurumlar olarak cansiparane çalışıyor. Bugünler birlikte dayanışma günleri, siyaset konuşulacak günler değil, bütün enerjimizi bu mücadeleye odakladık” diye konuştu.

1000 YATAKLI SAHRA HASTANESİ KURUYOR

Adana’da bin yataklı bir salgın hastanesi kurmaya başladıklarını kaydeden Zeydan Karalar, şunları söyledi:

* Fuar alanında yaptığımız düzenleme ile bin yataklı hastanemizin 216 yatağını oluşturduk. Odaları, su ve elektrik tesisatları hazır.

* İnşallah hiç ihtiyaç olmaz ama herhangi bir tehdit için de önceden hazır olmalıyız, sonradan bir şeyler yapmaya çalışmanın hiçbir anlamı olmazdı.

* Sağlık personelimize toplu taşım araçlarını bedava yaptık. Gerçekten de sağlık emekçilerimizin hakkı ödenmez. Sağlık personeli için 50 odalık bir hemşire lojmanı düzenledik.

* Şu an 2 bin civarında belediye personeli, gönüllülerimizle birlikte sahada virüsle mücadele için çalışıyor.

* Allah'a şükür şu ana kadar belediye personelimizden de ciddi bir vaka ile karşılaşmadık. 15 ilçeyi köylerle birlikte dezenfekte ettik. Şehrin 127 noktasına el dezenfektanları yerleştirdik. 150 bin maske dağıttık ve 300 bin maske daha temin edip bunların da dağıtımına başladık.