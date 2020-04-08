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Karantina süresi dolan öğrenciler Sivas’tan ayrılıyor

Corona virüsü tedbirleri kapsamında, Sivas'a getirilerek KYK'ya bağlı yurtlarda karantinaya alınan 526 öğrenci, 14 günlük gözetim sürelerini tamamladı. Yurtlardan çıkan öğrenciler özel izinlerle kentten ayrılıyor.

09:35 -
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Aralarında bazı ailelerin de bulunduğu 526 öğrenci 14 gün önce Dışişleri Bakanlığının girişimleri ile Mısır, İskoçya, İrlanda ve Sudan’dan Türkiye'ye getirilip, corona virüsü tedbirleri kapsamında Sivas'ta karantinaya alınmıştı.

SEYEHAT İZNİ İLE KENTTEN AYRILACAKLAR

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Binali Yıldırım Öğrenci Yurtları’nda 14 gün misafir edilen öğrenciler, karantina sürelerinin sona ermesinin ardından bugün uğurlandı. 526 öğrenciden 520'si Sivas'tan ayrılırken, 6 öğrencinin ise Sivas'ta kalacağı öğrenildi.

Öğrencilerin bir bölümü Sivas'a gelen aileleri ile buluşurken bir bölümü ise evlerine dönmek için Valilik tarafından verilen seyahat izinleri ile otogarın yolunu tuttu.

Bazı öğrenciler aileleri tarafından alınırken bazıları valilik tarafından verilen seyehat izni ile otogarın yolunu tuttu. Foto: İHA

ÖZEL UÇUŞ İZNİ

Sivas'tan ayrılacak öğrencilerin büyük bir bölümü ise uçuşların iptal edilmesine rağmen alınan özel bir izinle uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanından İstanbul'a hareket edecek.

14 gün Sivas'ta misafir edilen öğrenciler, bu süre içerisinde kendilerine gösterilen ilgi ve alakadan duydukları memnuniyeti dile getirip ailelerine kavuşacakları için mutlu olduklarını söylediler.

Binali Yıldırım Corona İrlanda istanbul KYK Mısır öğrenci Sivas sudan Türkiye
Son güncelleme: 10:09 08.04.2020
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