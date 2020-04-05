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Karantinadaki vatandaş İstanbul’dan Rize’ye kaçtı!

İstanbul'daki karantinadan kaçıp Rize'nin Fındıklı ilçesine gelen bir vatandaş, oturduğu binanın karantinaya alınmasına sebep oldu.

22:24 -
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Karantinadaki vatandaş İstanbul’dan Rize’ye kaçtı!

Edinilen bilgiye göre, K.E. isimli şahsa İstanbul’da corona virüsü testi pozitif çıkmasının ardından evinde karantinada kalması istendi.

Test sonucu pozitif çıkmasına rağmen evde kalmayarak taksi ile Rize’ye geldiği öğrenilen şahsın İstanbul’da olmadığı anlaşılınca güvenlik ekipleri harekete geçti.

Yapılan araştırmalar sonucunda şahıs Fındıklı ilçesindeki evinde yakalandı.

K.E.’nin Rize’de bir çok akrabasıyla da temasa geçtiği öğrenilirken, şahsın temasa geçtiği herkese test yapılacağı ve oturduğu binanın da karantinaya alındığı öğrenildi. (İHA)

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