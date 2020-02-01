24. yıldönümünde Kardak’ta gerilim

Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Gümüşlük Mahallesi’ne 3,5 mil uzaklıktaki Kardak kayalıklarında 1996 yılında yaşanan gerginliğin 24. yıl dönümünde, Türk ve Yunan Sahil Güvenlik botları bu sabah saatlerinde Kardak önlerinde karşı karşıya geldi.

Bodrum liman, Yalıkavak, Turgutreis ve Güllük limanlarından hareket eden sekiz Türk sahil güvenlik botu Kardak bölgesinde kriz yaşanmaması için yarım mil ile 2 mil mesafede bekleyerek güvenlik önlemi aldı.

Türk ve Yunanlı balıkçıların bugün yaklaşmadığı Kardak kayalıklarına saat tam 09.40'ta Kalalimnos adasından çıkan ve içerisinde 4 Yunan askerinin bulunduğu zodyak bot büyük bir hızla Kardak kayalıklarına geldi.

KAYALIKLARA 10 METRE KADAR YAKLAŞTILAR

Yaklaşık yarım mil açıkta bekleyen Türk sahil güvenlik botunun uyarısına aldırış etmeyen Yunan sahil güvenlik botu kayalıklara 10 metre kadar yaklaştı. Türk sahil güvenlik botu ise arkasından gidip , Yunan botunun Türk sularından çıkmasını ve Kardak kayalıklarından uzaklaşmasını sağladı. Kardak bölgesinde kovalamaca yaklaşık 15 dakika sürdü. Türk ve Yunan savaş gemilerinin ise Kardak'a bir mil mesafede zaman zaman birbirlerine 400 metre kadar yaklaştıkları görüldü.

Yunan botunun Kalalimnos adası önlerine çekilmesi ile kriz sona erdi. Kardak etrafında Türk botlarının , Kalalimnos adası etrafında ise üç Yunan botunun sakin şekilde bekleyişi sürüyor.