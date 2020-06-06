Karpuzlu maganda: Ceza göndersin devletimiz, sıkıntı yok

İstanbul’da çeşitli zamanlarda çektiği videolarda makas atarak ilerleyen ve hız kurallarını ihlal eden bir sürücü, kucağına aldığı karpuzu yerken minibüs kullandı.

Hem kendi hem diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atan sürücü, hız sınırlarını da aşarak 100 kilometre hız limiti olan otoyolda 176 kilometre hız yaptı.

SOSYAL MEDYADA YAYINLADI

Çektiği çok sayıdaki makas videolarını sosyal medya hesabından yayınlayan sürücü, dün yaptığı canlı yayında ise bir sonraki tehlikeli videosunu anlattı.

”ORTAYA NARGİLE SAĞ TARAFIMA DA ÇİĞ KÖFTE KOYACAĞIM”

Bazı takipçilerinin gönderdiği “maganda olma”, “insanların canını tehlikeye atma” yorumlarına da aldırış etmeyen sürücü canlı yayında “Ceza gelir kardeşim sıkıntı yok. Devletimiz göndersin. 5 bin 500 lira bir şey değili sıkıntı yok. Ortaya nargile koyacağım hızım da 120-140 arası olacak. Ortaya koyduğum nargile yanıyor. Risk yok. Sağ tarafıma da çiğ köfte koyacağım. Mis yaa, bundan daha ötesi yok. Kardeşinizi takip edin” dedi. (DHA)