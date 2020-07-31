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Kentteki vaka artışının sebebini açıklayan Valilik taziye ziyaretlerini yasakladı

Konya Valiliği yapılan tespitlerde corona virüsü vaka sayılarının daha çok taziye ziyaretlerinden kaynaklı olduğunu belirterek evlerde ve açık alanlarda taziye ziyaretlerinin yasaklandığını duyurdu. Cami hoparlörü, belediye ekipleri ve kolluk güçleri tarafından tüm kentte anonslar yapılacak.

Müslüm EVCİ / Konya
22:29 -
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Kentteki vaka artışının sebebini açıklayan Valilik taziye ziyaretlerini yasakladı

Normalleşme sürecinin ardından corona virüsü vaka sayısı artan şehirlerin başında gelen Konya'da İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yeni kararlar alındı.

TAZİYE YASAKLANDI

Konya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, toplu taziye uygulamalarında, taziye evlerinde, evlerde açık alanlarda taziye yapılmaması hususunda tekraren İlçe Hıfzıssıha Kurulllarında karar alındığı bildirildi.

VATANDAŞLAR ANONSLARLA UYARILACAK

Valilik konuya ilişkin cami, belediye hoparlöründe ve kolluk güçleri tarafından da şu anonsun yapılacağını belirtti:

* Salgın tehlikesi devam etmektedir. Yapılan tespitlerde salgının taziyelerden daha fazla yayıldığı tespit edilmiştir.

* Taziyelerimizin salgın döneminde toplu şekilde hiçbir ortamda yapılmaması kararı alınmıştır. Cenabı Allah tüm geçmişlerimize rahmet eylesin.

BAYRAM UYARISI

Valilik ayrıca Kurban Bayramı sürecinde ziyaretlerinin asgari düzeyde yapılması, temizlik maske ve mesafe kurallarına uyulması konusunda da uyarılarda bulunarak hususun cami, belediye hoparlörlerinden ve kolluk güçleri tarafından anons edileceğini belirtti.

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