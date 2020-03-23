KHK’lı doçent aşı için umut oldu

Türkiye'de corona virüsü konusunda en önemli isimlerden biri olarak kabul edilen ve 4 yıl önce mesleğinden ihraç edilen Doç. Dr Mustafa Ulaşlı için Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu devreye girdi. İhraç edilen doktorun göreve iadesi için Sağlık Bakanı ile görüştüğünü açıklayan Gergerlioğlu, “Corona konusunda aşı üretebilecek KHK'lı Doç. Mustafa Ulaşlı'nın hizmet vermesi gerektiğini hatırlattım. Ulaşlı ile görüşülecek” bilgisini paylaştı. “Bu virüsün genetiği konusunda belki de benim kadar çalışan kimse yoktur” diyen Ulaşlı ile bugün bakanlığın bir görüşme yapması beleniyor.

Ulaşlı, 2002-2005 yılları arasında Princeton Üniversitesi Moleküler Biyoloji Genetik Anabilim Dalı'nda 3 yıl araştırma görevlisi olarak çalıştı, 2007 yılında Utrech Üniversitesi Tıbbı Biyoloji Genetik Anabilim Dalı'nda doktora yaptı. 2011-2016 yılları arasında Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbı Biyoloji Ana Bilim Dalı'nda doçent olarak görev yapan Ulaşlı, corona virüsü çalışmalarını şöyle anlattı:

4 YIL VİRÜS ÇALIŞTI

“4 yıl boyunca corona virüsler üzerine çalıştım. TÜBİTAK'a proje verdim. İki virüs arasındaki etkileşimi engellersem bu virüsün enfeksiyonunu durdurabilirim yaklaşımı idi. TÜBİTAK'tan bana ‘Verdiğiniz matematik projesi' diye dönüş yapıldı. Ben Sağlık Bilimi'ne proje vermiştim.”

Hakkındaki soruşturmada, Nisan 2017'de takipsizlik verildiğini, görevine iade edilmeyi beklediğini belirten Ulaşlı, Türkiye'de aşı yapılması konusunda şunları söyledi: “Kesinlikle mümkün. Türkiye'de hem alt yapı itibarıyla hem de bilimsel donanım itibarıyla bu aşıyı yapabilecek bilimsel heyet de alt yapı da var. Yeter ki fırsat verilsin.”

Bilim insanları mevcut ilaçlarla tedaviye çalışıyor

Covid-19 hastalığına yol açan corona virüsü ya da diğer ismiyle SARS-CoV-2 için dünyanın birçok yerinde, yüzlerce bilim insanı ilaç ve aşı geliştirmek için çabalıyor. Ancak bir ilacın geliştirilmesi genellikle yıllar sürüyor ve virüs kaynaklı ölümlerin artması, bilime uzun bir vakit tanımıyor. Bu nedenle dünya çapında pek çok araştırma ekibi, yeni ilaçlar geliştirmek yerine mevcut ilaçları kullanarak bir tedavi geliştirmeye çalışıyor. Bilim insanları geçen hafta 10 aday ilaç belirledi ve şimdi bu ilaçları, laboratuvarlarda test etmeye başladı.