Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’in konuşmasını paylaştı: Yalancılara işte yanıt

CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun terörist cenazelerine katıldığı iddialarına CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan yayımladığı bir videoyla cevap verdi. Kılıçdaroğlu, "Yalancılara, iftiracılara işte yanıt" ifadelerini kullandı.

Güncellenme: 18:54, 03/12/2020
Haberler Gündem

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’li Sezgin Tanrıkulu’nun terörist cenazelerine katıldığı iddialarına partisinin Grup Başkanvekili Özgür Özel’in TBMM’de yaptığı bir konuşmayla cevap verdi.

Kılıçdaroğlu video ile birlikte yaptığı paylaşımda “Yalancılara, iftiracılara işte yanıt…” ifadelerini kullandı.

Özgür Özel’in konuşmasına ait videoda ise şu ifadeler yer aldı;

“Tahir Elçi, Roboski mezar ziyareti ve Aziz Güler’in cenazesi… Bu üç photoshoplu mezar ziyaretlerinin dışında eğer namus, ahlak, vicdan için bir tek CHP’linin photoshopsuz bir terörist cenazesi varsa namus için söyleyin. Yoksa bu iddiayı dile getirmek ve geri almamak namussuzluktur.”

İlginizi ÇekebilirCHP'li Başarır'dan Erdoğan'a sert yanıtCHP'li Başarır'dan Erdoğan'a sert yanıt
Yayınlanma Tarihi:18:45,
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more