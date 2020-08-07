Kılıçdaroğlu ‘A Takımı’nı belirleyecek

PM'nin ilk toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, MYK'yı açıklaması ve genel sekreter ile genel başkan yardımcılarını belirlemesi bekleniyor. CHP'de 18 kişilik MYK'nın 15 üyeye düşürülerek, sayının azaltılması da gündemde bulunuyor. Son kurultayda liste dışı kalan 4 genel başkan yardımcısı Tuncay Özkan, Aykut Erdoğdu, Ünal Çeviköz ve Yıldırım Kaya'nın yerine yeni isimler belirlenecek. Ancak Kılıçdaroğlu'nun Çeviköz ve Özkan'a başdanışmanlık görevini verebileceği belirtiliyor. Parti kulislerinde MYK'nın yarı yarıya değişeceği konuşuluyor.