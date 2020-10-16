Son dakika… Kılıçdaroğlu ‘Adım Adım İktidara’ projesini açıkladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ‘Adım Adım İktidara Projesi’ tanıtımında konuştu. Parti üyeleriyle bir araya gelen Kemal Kılıçdaroğlu, yeni projelerini duyurdu. Kılıçdaroğlu’nın açıklamalarından satır başları şöyle:

– “Adım Adım İktidara” diyoruz. 6 bin 800 yol arkadaşım 961 mahalleyi gezecek. Türkiye’ye karşı en ağır sorumluluğu üstlenmesi gereken partiyiz. Yeni bir yol haritası belirledik.

“ŞURASI YANLIŞTIR” DİYEMEDİLER

– Hangi sorun oldu da CHP düşüncesini ifade etmedi? Daha önce açıkladığımız İkinci Yüzyılda Çağrı Beyannamesi’nin bir diğer özelliği de birlikte yaşama ve birlikte mücadele etmek. Herhangi bir vatandaşın “Bu beyanname yanlıştır” dediğini asla duyamazsınız. Hiç kimse “Burası yanlıştır” diyemez. “Eksiği var” diyebilir ancak burada ön görülen hedeflerin bütün satır başlarını görmek mümkündür.

– Bu beyanname 13 madde halinde Türkiye’yi çağdaş uygarlığa ulaştıracak yol haritasıdır. Diyorlar ya “CHP hiç çözüm üretmez” diye… Havuz medyası bile “Şurası yanlıştır” diyemedi. Diyemez de zaten.

HERKESİN ETNİK KİMLİĞİ KENDİ ŞEREFİDİR

– Geçmişten ders çıkaramazsanız sağlıklı bir gelecek inşa edemezsiniz. Bu çağrı beyannamesi Türkiye'de hiçbir toplumsal sınıfı dışlamayan bir özelliğe sahiptir. İnanç ve etnik kimlik üzerinden siyaset tarihin tozlu sayfalarında kalmalıdır. İktidarda kalmak için insanların inanç ve kimlikleriyle oynarsanız Türkiye'yi aşağı çekerseniz. Herkesin etnik kimliği kendi şerefidir. Allah ile kul arasına girmenin kimseye yetkisi yoktur.

– Toplantılara katılan arkadaşlarım şunları söylemelidir: “CHP, Türkiye'de değişim ve dönüşümün adresidir. Bunu büyük bir özgüvenle söyleyeceksiniz. CHP aynı zamanda siyasal partiler içinde en nitelikli en yetkin kadroları bulunduran partidir.” Sorunları masaya yatırır ve özgürce tartışırız. Benim görmediğim bir hatayı bir arkadaşım görebilir. Bu özellik bize bu çözümleri üretiyor zaten.

SORUNU ÇÖZMEK İÇİN SORUNU BİLMEK GEREKİR

– Sorunları çözmek sıradan bir olay değildir. Sorunu çözmek için önce sorunu bilmek gerekir. Biz, sorunun kaynağına iniyoruz, sorunu yaşayanlarla konuşuyoruz. Onun üzerine oturup çözüm üretiyoruz. Ürettiğimiz çözümü sorunu yaşayanlarla yeniden konuşuyoruz. Sorunun çözümüne onlar onay verdikten sonra kamuoyu ile paylaşıyoruz.

AKP’LİLER DE YURT DIŞINDA YAŞAMAK İSTİYOR

– Birinci yüzyılın, ikinci yüzyıla mirası beş temel sorundur; demokrasi, ekonomi, dış politika, eğitim, toplumsal barış… Nüfusumuzun yarıdan fazlası genç. Taşı sıksa suyunu çıkaracak genç ordumuz var. Eğitimli, dünyayı takip eden genç nüfusumuz var. Peki bu gençler ikinci yüzyıla nasıl bakıyorlar?

– Bir araştırmada “İmkanınız olsa yurt dışına yerleşmek ister misiniz?” diye soruluyor. Gençlerin yüzde 62.5’i “Evet imkanım olsa yurt dışında yaşarım” diyor. AKP'lilerin yüzde 47.3’ü “İmkanım olsa yurt dışına giderim” diyor. Önümüzdeki ciddi tehlikeyi görüyor musunuz?