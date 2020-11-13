Kılıçdaroğlu, Başkan Böcek’i hastanede ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, corona virüsü tedavisi sonrasında akciğerlerinde oluşan hasar nedeniyle yoğun bakımdaki 64 günlük tedavinin ardından normal servise alınan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i tedavi gördüğü Akdeniz Üniversite Hastanesinde ziyaret etti. Ziyaretinin ardından açıklama yapan CHP lideri Böcek'in sağlık durumun ve moralinin gayet iyi olduğu bilgisini paylaştı.

BÖCEK’İN SON DURUMUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Kılıçdaroğlu ziyareti ardından yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

“Sevinçliyim, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımızı ziyaret ettim. Sağlığı gayet iyi. İnşallah kısa süre içerisinde taburcu olacak, görevinin başına dönecek. Öncelikle hastanede görev yapan hizmet veren bütün sağlık çalışanlarına yürekten teşekkür borçluyuz. Günün 24 saati çalışıyorlar emek harcıyorlar. Başkan için özel olarak da her türlü ilgili gösteriyorlar. Başkanın morali de gayet iyi, gülümsedik sohbet ettik espri yaptık, yürüyüşe çıkacağımızı söyledik. (Antalya’da bir restoran) 7 Mehmet'ten yemek ısmarladığı zaman ne kadar memnun olduğumu ifade ettim. Gayet güzel bir sohbetimiz oldu.”