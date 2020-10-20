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Kılıçdaroğlu: Bekir Coşkun kalemini satmayan yiğit bir gazeteciydi

Akciğer kanserine yenilen SÖZCÜ yazarı Bekir Coşkun'un cenaze törenine katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kalemini satmayan yiğit bir gazeteciydi" dedi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 13:49, 20/10/2020
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Kılıçdaroğlu: Bekir Coşkun kalemini satmayan yiğit bir gazeteciydi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. Toplantıdan önce SÖZCÜ yazarı Bekir Coşkun’un cenaze törenine katılan Kılıçdaroğlu, gündeme ilişkin açıklamalarından önce usta gazeteciyi andı.

“Bekir Coşkun, kalemini satmayan yiğit bir gazeteciydi. Düşündüğünü bir şiir tadında yazan bir gazeteciydi. Belli çevreleri ürküten bir gazeteciydi. Sadece insan haklarını değil canlı olan herkesin hakkını hukukunu savunan bir gazeteciydi.”

Kılıçdaroğlu’nun diğer açıklamalarından satır başları şöyle:

(KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimleri) Hafta sonu KKTC’de yapılan seçimler sonrası göreve gelen Ersin Tatar’ı bir kez daha kutluyorum. Bu vesileyle Kıbrıs’a barışı getirmek için çabalayan rahmetli Bülent Ecevit’i de saygıyla anıyorum.

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