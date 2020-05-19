Kılıçdaroğlu: Darbe döneminde yaşananlar şimdi de yaşanıyor

Türkiye’nin 81 ili ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden toplantıya katılan gençleri dinleyen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, soruları da yanıtladı.

”UMUTSUZLUK GENÇLERE YAKIŞMIYOR”

İşsizlik sorunu ile ilgili değerlendirmede bulunan Kılıçdaroğlu, ”CHP olarak işsizliği, Türkiye’nin en temel sorun alanlarından birisi olarak görüyoruz. Özellikle üniversite mezunu işsizlerin çok daha ciddi bir sorun olduğu kanısındayız. Çünkü sonuçta işsizlik bir süre sonra gençlerde umutsuzluğu yaratıyor. Umutsuzluk gençlere yakışmıyor” dedi.

”ANKARA’DAN TALİMAT GİTTİ”

Kılıçdaroğlu, Adana Yüreğir’de CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım’ın tutuklanmasına ilişkin soruya ise şu yanıtı verdi:

”Kaymakamlığın önünde dağıtılan yardım paketleri ile ilgili soru soruyor. Fakat kaymakamın koruması silah çekerek Eren’i tehdit ediyor. Savcılığa şikayet yapılıyor. Savcı herhangi bir işlem yapmıyor, sonra Eren Yıldırım’ı serbest bırakıyor. Fakat daha sonra Erdoğan ve Adana AKP İl Örgütü olayı büyütüyor. Erdoğan zaten malum, bir konuşma yaptı televizyonlarda. Arkasından talimat gitti Ankara’dan. Eren Yıldırım tekrar gözaltına alındı, tutuklandı ve hapse kondu. Darbe döneminde yaşananlar şimdi Türkiye’de yaşanıyor.”

”SİYASAL TALİMAT VERİLDİĞİ ZAMAN…”

”20 Temmuz 2016’da ilan edilen OHAL’den sonra Türkiye’de sivil darbe süreci yaşanıyor. Yargı bağımsızlığı yok. Siyasal talimat verildiği zaman savcı ve hakimler gereğini yapıyor. Hukukun gereği değil siyasal iktidarın gereği yerine getiriliyor. Gazetecilerin hapse atılması, Barışlar var, Osman Kavala var. Avukatından akademisyenine, gencinden yaşlısına kadar iktidarın kendisine muhalif olan herkesi hapse atmak gibi davranışı var. Darbe dönemlerinde toplumun aydın kesimleri bedel öder.”

”MUSTAFA KEMAL’İN GENÇLERİ HAKSIZLIĞA DİRENİR”

”Yanlışı bir şekliyle ifade etmek iktidarı, yani yönetenleri rahatsız ediyor. CHP’li gençlerin şöyle bir özelliği var. Baskıya, haksızlığa direnir. Adaletten, insan haklarından, medya özgürlüğünden yana olur. Mustafa Kemal'in gençlerinin böyle bir özelliğinin olması lazım. Hiç kimse unutmasın, Kuvayı-ı Milliye’nin ruhu bu partinin dokularına işlenmiş durumdadır. Biz ülkemizi, vatanımızı, bayrağımızı seviyoruz. Bizi yönetenler yanlış kararlar alsalar dahi direncimizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Eren’in sürdürdüğü gibi.”