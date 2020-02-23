Kılıçdaroğlu: Dualarımız can kaybının artmaması için…

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: İran merkezli deprem sonucu Van’da hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyor, komşumuz İran'a ve bölgedeki tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Dualarımız can kaybının artmaması için…

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: Van’da meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağolsun.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu: İran-Türkiye sınırında yaşanan deprem dolayısıyla Van'da hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyorum. Temennimiz can kaybının artmaması. Gelecek Partisi Van İl Teşkilatımız gelişmeleri yakından takip ediyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: Türkiye-İran sınırında meydana gelen depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve yaralılara acil şifalar diliyorum. Depremden etkilenen Van'da vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için devletimiz tüm imkanlarını seferber etmiştir.