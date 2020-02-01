Kılıçdaroğlu’ndan “20 katrilyon para harcadık” diyen Erdoğan’a cevap….

Deprem bölgesinde ziyaretlerini sürdüren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Elazığ’da konuştu.

Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

*Belki anlattıklarını yeteri kadar kavrayamamış olabiliriz. Jeoloji dünyasının kullandığı dille bizimkinin arasında fark var. Liyakat nedir her işin uzmanına o işi vermek demektir. Yerin altından fay mı geçiyor, hareketli mi değil mi, biz bilemeyiz. Bunu bu iş için yıllarını veren uzmanlar verir.

“CAN VE MAL KAYBI VAR PEKİ ÖNLEMİ ALIYORUZ”

*Şu soruyu hep beraber kendi vicdanımıza sormak zorundayız. Uzun süredir depremler yaşanıyor, can ve mal kaybımız var. Can ve mal kaybı var, peki hangi önlemi alıyoruz? Önlemi almak başka, krizi yönetmek başka. Önlem almak bina yapacaksanız depreme dayanıklı olacak. Kriz yönetimi, deprem olur, o yaraları hızla sarmaktır. Bugün bizim yaptığımız önlem değil kriz yönetimidir. Önlemi Japonya almış. Önlem almadığımız için insanlar ölüyor.

*17 yıl boyunca çocuklarımızı tabutlara gönderdik. Hepimiz vergi veriyoruz. Sanmayın ki sadece büyükler ödüyor. Çocuk doğduğu andan itibaren vergi öder. Bu vergilerle ne yaptınız dedim, kıyamet koptu. Arkadaşlar bu vergiyi vatandaş olan herkes ödüyor. Nereye harcandığını bilmek bizim hakkımız. Ben vergimi ödüyorsam devleti yönetenlere soracağım.

*Yaraları sarmak derken yaraları sarmak o kadar kolay değil. Yaraların sarılması için zamana ihtiyacımız var. İnsanların sevgiye hoşgörüye ihtiyacı var. Beraber her şeyi rahatlıkla aşabiliriz.

* “Sen Van depreminde neler yaptığımızı biliyor musun?’ Biliyorum tabii. ’20 milyar dolar para harcadık.’ Ne zaman? 644 kişi öldükten sonra. Neden 644 kişi ölmeden önce yapmadınız? Ben bu soruyu sordum. Kriz yönetmek ayrıdır, önlem almak ayrıdır.