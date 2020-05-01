Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Kılıçdaroğlu: Erdoğan neden o kararnameyi çıkarmıyor?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, aralarında sağlık emekçisi, apartman görevlisi, kurye, maden işçisi, gündelikçi ve gazetecinin de bulunduğu, farklı sektörlerde çalışan 12 emekçi ile video konferans yöntemiyle “1 Mayıs” buluşması gerçekleştirdi. İşçilerin 1 Mayıs bayramını kutlayan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öğretmen atamalarıyla ilgili kararnameyi çıkarmamasını eleştirdi. Kılıçdaroğlu, "Erdoğan 20 bin kişinin atamasıyla ilgili kararnameyi çıkarmıyor. Şu soruyu sordunuz mu 'neden kararnameyi çıkarmıyor ?' Çünkü bunlar aylık almasın diye" ifadelerini kullandı.

18:01 -
Haberler Gündem
Kılıçdaroğlu: Erdoğan neden o kararnameyi çıkarmıyor?

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, aralarında Sağlık Emekçisi, Apartman Görevlisi, Kurye, Maden İşçisi ve Gazetecinin de bulunduğu, farklı sektörlerde çalışan 12 emekçi ile “1 Mayıs” buluşması gerçekleştirdi.

Video konferans yöntemi ile gerçekleştirilen görüşmede CHP lideri Kılıçdaroğlu, emekçilerin bayramını kutladı, sorunlarını dinledi.

“ERDOĞAN NEDEN KARANAMEYİ ÇIKARMIYOR ? ÇÜNKÜ BUNLAR AYLIK ALMASIN DİYE”

Görüşmede CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 20 bin öğretmenin atanmasıyla ilgili kararnameyi çıkarmamasını da eleştirdi. Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı;

*Erdoğan 20 bin kişinin atamasıyla ilgili kararnameyi çıkarmıyor. Şu soruyu sordunuz mu ‘neden kararnameyi çıkarmıyor ?’ Çünkü bunlar aylık almasın diye . Okullar kapalı  şimdi kararnameyi çıkarırsa bunlar aylık alacak ama bunlar işsiz.

*İşsiz olmayanlar da öğretmen olarak ataması çıkmış dolayısıyla işinden ayrılmış olanlar insanlar bunlar, yani geliri olmayan insanlar. Bir sosyal devleti düşünün… kura çekiliyor, kurada çıkıyorum öğretmen olarak atanacağım, okullar kapalı olduğu için benim atama kararnamem çıkmıyor ben aylık almayayım diye.

*Olay insan merkezli düşünülmüyor, insanın çıkarları üzerine inşa edilen bir şey yok. Her şey rant merkezli olduğu için insan, öğretmen rahatlıkla feda edilebiliyor.

İLGİLİ HABERKılıçdaroğlu, AKP'nin CHP'li belediyeleri engellemesini böyle yorumladı: Belediyelerle, hayırda yarışmaya korkuyorlarKılıçdaroğlu, AKP'nin CHP'li belediyeleri engellemesini böyle yorumladı: Belediyelerle, hayırda yarışmaya korkuyorlar İLGİLİ HABERKılıçdaroğlu'ndan 1 Mayıs paylaşımı: Sağlıklı günlerde meydanlarda coşkuyla kutlayacağızKılıçdaroğlu'ndan 1 Mayıs paylaşımı: Sağlıklı günlerde meydanlarda coşkuyla kutlayacağız
AKP CHP Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu maden Recep Tayyip Erdoğan Sağlık TAyyip Erdoğan Türkiye video konferans
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more