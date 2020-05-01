Kılıçdaroğlu: Erdoğan neden o kararnameyi çıkarmıyor?

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, aralarında Sağlık Emekçisi, Apartman Görevlisi, Kurye, Maden İşçisi ve Gazetecinin de bulunduğu, farklı sektörlerde çalışan 12 emekçi ile “1 Mayıs” buluşması gerçekleştirdi.

Video konferans yöntemi ile gerçekleştirilen görüşmede CHP lideri Kılıçdaroğlu, emekçilerin bayramını kutladı, sorunlarını dinledi.

“ERDOĞAN NEDEN KARANAMEYİ ÇIKARMIYOR ? ÇÜNKÜ BUNLAR AYLIK ALMASIN DİYE”

Görüşmede CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 20 bin öğretmenin atanmasıyla ilgili kararnameyi çıkarmamasını da eleştirdi. Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı;

*Erdoğan 20 bin kişinin atamasıyla ilgili kararnameyi çıkarmıyor. Şu soruyu sordunuz mu ‘neden kararnameyi çıkarmıyor ?’ Çünkü bunlar aylık almasın diye . Okullar kapalı şimdi kararnameyi çıkarırsa bunlar aylık alacak ama bunlar işsiz.

*İşsiz olmayanlar da öğretmen olarak ataması çıkmış dolayısıyla işinden ayrılmış olanlar insanlar bunlar, yani geliri olmayan insanlar. Bir sosyal devleti düşünün… kura çekiliyor, kurada çıkıyorum öğretmen olarak atanacağım, okullar kapalı olduğu için benim atama kararnamem çıkmıyor ben aylık almayayım diye.

*Olay insan merkezli düşünülmüyor, insanın çıkarları üzerine inşa edilen bir şey yok. Her şey rant merkezli olduğu için insan, öğretmen rahatlıkla feda edilebiliyor.

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