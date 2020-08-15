Kılıçdaroğlu, Erdoğan’a sosyal medyadan yanıt verdi: Böyle bir aymazlığı tarih yazmamıştır

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın “CHP’li siyasetçiler ve CHP medyası Yunan medyasının ağzıyla konuşuyor” sözlerine sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi.

“RÜŞVET ALANLARI BÜYÜKELÇİ YAPACAKSIN…”

Dış politikada Dışişleri Bakanlığı'nın tümüyle devre dışı bırakıldığını belirten Kılıçdaroğlu, “Rüşvet alanları büyükelçi yapacaksın, kadim dostumuz olan Mısır'ı düşman ilan edeceksin, sosyete damat Doğu Akdeniz'deki karbon yatakları için ‘Orada çok ciddi bir rezerv şu an itibarıyla yok' diyecek ve sen utanmadan, sıkılmadan Cumhuriyet Halk Partisi'ni suçlayacaksın… Böyle bir aymazlığı tarih bile yazmamıştır… Ne diyorduk? ‘Türkiye yönetilmiyor, Türkiye savruluyor'” ifadelerine yer verdi.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 19. Kuruluş Yıl Dönümü programı öncesi AKP İl Başkanları Toplantısı'nda CHP’yi hedef alan şu sözleri sarf etmişti:

* Türkiye'nin dış siyasette aktif bir yol izlemesi birilerini rahatsız etmektedir. Ülkemizin Doğu Akdeniz'deki haklarını garanti altına alma yolundaki adımları hem iç hem de dış politikada turnusol kağıdına dönüşmüştür.

* CHP ülkemize destek vermek yerine Yunan medyasının ağzıyla konuşmayı tercih etmiştir. CHP’li siyasetçiler ve CHP medyası Yunan medyasının ağzıyla konuşuyor.

* Doğu Akdeniz'de Türkiye bugüne kadar ne yaptıysa meşruiyet temelinde ve Libya ile yaptığı mutabakat muhtıraları çerçevesinde yapmıştır