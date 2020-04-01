Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın başlattığı kampanyayı SÖZCÜ’ye değerlendirdi: Bağışın faturası da garibana çıkacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan ‘Yardım kampanyası'yla ilgili tartışmalar devam ederken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Kurumlar ve şahıslar tarafından yapılacak bağışların tamamı hem de geriye dönük olarak vergiden düşürülecek.

Böylece, fatura yine garibana çıkacak” uyarısında bulundu. CHP Genel Merkezi'ne gidip Erdoğan'ın başlattığı yardım kampanyasıyla ilgili Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi yasaları ile bunlarda yapılan değişiklikler üzerinde çalışan Kemal Kılıçdaroğlu şu değerlendirmeleri yaptı:

– Gelir Vergisi Kanunu'nun 89. Maddesi 10 Eylül 2014 tarihinde değiştirildi. Bu kanunun 10. bendi şöyle: “Cumhurbaşkanı tarafından başlatılan yardım kampanyalarına, makbuz karşılığı yapılan ayni ve nakdî bağışların tamamı gelir vergisi matrahından düşülür.”

– Sormak lazım… Devleti yönetenler bağış kampanyası açıyorlar. O bağış kampanyasına katılan kişiler, geriye dönüp yaptıkları bağışların tamamını vergiden düşecekler. Erdoğan'ın bu düzenlemeden haberi var mı?

– Anlı-şanlı bir sürü ismi, “Bağış yaptı” diye yayınladılar. Başta, kamuoyunda ‘5'li çete' olarak nitelendirilen isimler olmak üzere yaptıkları yardımlar kamouyuna açıklandı. Herkes bilsin ki o yardımı yapanlar, yaptıkları bağışın tamamını vergiden düşecek.

KIZILAY ÜZERİNDEN ENSAR’A YARDIM YOLU İZLENİYOR

Kemal Kılıçdaroğlu, yardım kampanyasına makbuz karşılığı yapılan ayni ve nakdi yardımların tamamının şirketler tarafından vergi matrahından düşüldüğünü kaydetti, “Aynı şekilde kanunun 6. maddesine göre patronların şirketleri ya da kendi adlarına yaptıkları bağışlar da vergiden düşecek.

Örneğin A şirketi bağışta bulundu. Şirket bunu vergiden düşecek. Şirket sahibi kendi adına yatırdıysa o da vergiden düşecek” dedi.

Kılıçdaroğlu, 2 milyon aboneli Başkentgaz'ın, vergiden muaf olduğu için Kızılay üzerinden Ensar Vakfı'na 8 milyon dolar yardımda bulunduğunu, bu paranın tamamının vergiden düşüldüğünü hatırlattı.

MUHALEFET ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Devlet kampanya başlatmaz

Muharrem İnce: Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Milli Dayanışma Kampanyası başlatmış. Devlet yardım kampanyası başlatmaz, vatandaşına yardım yapar. Suriyelilere 40 milyar dolar harcayanlar, milletten bağış istiyor.

Uçan, yüzen saraylarını sat

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay: Hani IMF'ye borç verecek kadar güçlüydük? Hani dünya bizi kıskanıyordu? Devlet sıfırı tüketmiş. Kaynak lazımsa 13 uçağından 12'sini sat. Yazlık, kışlık, uçan, yüzen saraylarını sat.

Sarayın günlüğü 2 milyon lira

Saadet Partisi Milletvekili Abdulkadir Karaduman: Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, yardım kampanyasına 7 maaşını bağışladı. 7 aylık maaşı 568 bin TL. Sarayın bir günlük harcaması 2 milyon TL.

Her şeyi satıp IBAN atarsın

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu: Demokrasim ileri /Halk bir kemik bir deri /Bize IBAN göndermiş /O kainat lideri /Balı kaymağa katarsın /Taşı toprağı satarsın /Hazineyi tüketince /Halka IBAN'ı atarsın