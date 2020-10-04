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Kılıçdaroğlu: Ermenistan’ın saldırısını şiddetle kınıyorum!

Ermenistan’ın, Azerbaycan’ın ikinci büyük kenti olan Gence’deki sivil halkı hedef alan saldırılarına bir tepki de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Saldırıyı şiddetle kınadığını belirten Kılıçdaroğlu, "Kardeş Azerbaycan halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, haklı davalarında yanlarında olduğumuzu hatırlatıyorum" ifadelerini kullandı.

Sozcu.com.tr
17:40 -
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Kılıçdaroğlu: Ermenistan’ın saldırısını şiddetle kınıyorum!

Ermenistan ordusu Azerbaycan'ın en büyük ikinci kenti Gence'ye saldırdı. Yaşanan saldırıya peş peşe tepkiler geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

* Ermenistan'ın uluslararası hukuk kurallarını ihlal ederek Azerbaycan'ın Gence kentine yönelik masum sivilleri hedef alan alçakça saldırısını şiddetle kınıyorum.

* Kardeş Azerbaycan halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, haklı davalarında yanlarında olduğumuzu hatırlatıyorum.

CHP: AZERBAYCAN’IN YANINDAYIZ

Gence’deki sivil halkı hedef alan saldırıları kınayan CHP Genel Merkezi'nin sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulunuldu:

Ermenistan'ın sivil yerleşim alanlarına gerçekleştirdiği, savaş suçu niteliğindeki saldırılarını kınıyoruz. Gence kentinde şehit düşen soydaşlarımıza rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz. Azerbaycan'ın yanındayız.

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Azerbaycan CHP Devlet Bahçeli Ermenistan Kemal Kılıçdaroğlu MHP şehit sosyal medya
Son güncelleme: 17:45 04.10.2020
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