Kılıçdaroğlu: Evrensel Hizmet Fonu’ndaki paralar ne oldu?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu üniversite öğrencileri ile video konferans toplantısında bir araya geldi.

Öğrencilerin yaşadıkları sorunları dinleyip çözüm önerilerini anlatan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile Genel Başkan Yardımcıları Lale Karabıyık ve Gökçe Gökçen eşlik etti.

“SORUNLAR ÇÖZÜLEBİLİR”

Eğitimde yaşanan sorunların çözümünü sağlayacak olan kurumun siyaset kurumu olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı;

“Parlamentoda bu sorunlar bir şekliyle dile gelecek ve milletvekilleri sizin sorunlarınızı çözmek için; eğer gerekiyorsa yasal değişiklikler, maddi olanaklar sağlanacaksa YÖK'e veya üniversitelere bütçe yasası hazırlanırken o bütçe yasasına üniversitelere daha fazla ödenek konulması yoluyla belki sorunlar büyük ölçüde çözülebilir.”

“BÜYÜK BİR AYIP”

Her bir üniversite öğrencisinin bilgisayarının olmamasını 21. yüzyılda kabul edilemez olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, “Yani 21. yüzyıldaysanız, bütün dünya teknolojik gelişmeleri yaşıyorken ve bu teknolojik gelişmeler çok hızlı yol alırken bizim gençlerimizin bir kısmının evinde bilgisayar olmaması, evinde internet olmaması aslında 21. yüzyılın Türkiye'sinin büyük bir ayıbı” şeklinde konuştu.

“PARA NE OLDU?”

CHP'li belediyelerin bir yoksulluk envanteri oluşturmaya çalıştığını söyleyen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi;

*Belki iktidarın da elinde böyle bir envanter vardır. Dolayısıyla yoksul aileler üç aşağı beş yukarı bellidir. Ve o ailelerin internet harcamalarını bir şekliyle siyasal iktidar karşılayabilir.

*Bilgisayar yönünden de şunu söylemek isterim: ‘Evrensel Hizmet Fonu' diye bir fon var, genel bütçe dışında. Bu fonda biriken paralar var. Bu paraları kullanacak olan Milli Eğitim Bakanlığı, YÖK'le işbirliği yaparak.

*Milli Eğitim Bakanlığı, Evrensel Hizmet Fonu'nun kaynaklarını bilgisayarı olmayan gençlere veya öğrencilere bilgisayar sağlayabilir. Bazı masraflarını karşılayabilir.

*Biz ısrarla ‘bu Evrensel Hizmet Fonu'nda toplanan para ne oldu' diye soruyoruz. Gençler bu fonu pek sormuyorlar, belki fondan haberleri de yok. Gençlerin de sorması lazım.

*Bu fon, özellikle teknolojik altyapı yetersizliği yaşayan okulların, öğrencilerin sorununu çözmek için kullanılması gerekiyor. Ama bu fon nereye gitti, şu ana kadar biz bilmiyoruz.

SAYI 2 MİLYONUN ÜZERİNDE

21. yüzyılın Türkiye'sinde evinde televizyonu olmayan 750 binin üzerinde hane olduğunun altını çizen Kılıçdaroğlu, “2 milyonun üzerinde internete erişemeyen aileler var. Kaldı ki televizyonu olup 6'dan fazla nüfusu olan 2 milyonun üzerinde de hane var” dedi.

“TOPLANAN VERGİLER NEREYE HARCANDI?”

Bir ülkede demokrasinin gelişebilmesi bir temel sorunun her ortamda sorması gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü;

*‘Ben vergi ödüyorum, ödediğim vergiler nereye harcanıyor?' Bu soru demokrasinin çıkış kaynağıdır aslında. Doğduğunuz andan itibaren hepiniz vergi veriyorsunuz.

*Emzik alırken, süt alırken, çocuğun altına bez alırken… Ölürken de kefen bezi alırız, onun için de vergi öderiz. Doğduğumuzdan ölünceye kadar her alanda vergi var.

*O zaman demokrasiyi savunacaksak ve ülkemizde demokrasi istiyorsak politikacıların, ülkeyi yönetenlerin sizin sorularınıza vereceği en ciddi cevap: ‘Toplanan vergiler nereye harcandı?'