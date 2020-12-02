Kılıçdaroğlu: Kaçınız itiraz etti, sadece ben mi karşı çıkacağım?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri'de Muhtarlar Buluşması'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Sakarya'daki Tank Palet fabrikasının kuruş alınmadan Katar ordusuna verildiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

– Tank-Palet fabrikası değeri ne kadar? 20 milyar dolar. 20 milyar dolarlık bu Tank-palet fabrikası kimin? Ordunun. Ordunun 20 milyar dolarlık Tank-palet fabrikası kimlere verildi? Katar ordusuna. Kaç liraya verildiğini bilen var mı? Bir dolar dahi almadılar, bir kuruş bile almadılar. 20 milyar dolarlık Türkiye Cumhuriyeti devletinin ordusuna ait bir Tank-Palet fabrikası Katar ordusuna sıfır fiyatla verildi. Kaçınız itiraz etti, sadece ben mi karşı çıkacağım?

ORDUNUN BAŞIMIN ÜSTÜNDE YERİ VAR

– Peki ordunun hakkını hukukunu kim savunacak? Nasıl olur da siz 20 milyar dolarlık bir Tank-Palet fabrikasını tank üretsin diye vereceksiniz Katar ordusuna verirsiniz. 2018'de bize tank verilecekti, nerede bu tanklar? Katar buraya 50 milyon dolarlık yatırım yapacak, onun için biz bu fabrikayı verdik denildi.

– Çıktım şunu söyledim: Katar'la sözleşmeyi feshet ben 50 milyon doları 1 hafta içinde bulup o fabrikanın kasasına koymazsam ben siyaseti bırakacağım sen de benden kurtulmuş olacaksın. Bu Tank-Palet fabrikası Avrupa'nın en önemli beş büyük fabrikasından birisi. Ordu güzel bol bol güzel laflar edelim ama fabrikasını da arka taraftan Katar'a verelim. Bu mudur orduyu, bayrağı, vatanı sevmek? Bütün ordunun benim başımın üstünde yeri vardır. En aşağıdan en yukarıya kadar.