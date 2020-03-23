Kılıçdaroğlu’ndan corona virüsü için 13 maddelik öneri

CHP lideri Kılıçdaroğlu, corona ile mücadele kapsamında yapılması gerekenleri kamuoyu ile paylaştı.

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satır başları;

*Kız kardeşimin vefatı nedeniyle arayan herkese şükranlarımı sunuyorum. Taziyelerinin benim ve ailem için çok değerli olduklarını söylemek isterim.

*Ülkemiz tüm dünya gibi salgına karşı amansız bir mücadele veriyor. Sağlık çalışanlarına teşekkürlerimi sunuyorum.

*Ülkemiz tüm dünya gibi salgına karşı amansız bir mücadele veriyor. Sağlık çalışanlarına teşekkürlerimi sunuyorum.

*Bu salgın bize farklılıklarımızı bir kenara bırakarak birlikte hareket etmemiz gerektiğini göstermiştir.

*Bu salgın bize ancak herkesin kurallara uyması halinde sağlıklı kalınabileceğini göstermiştir. Bilimsel aklın yol göstericiliğinde tüm sorunların çözülebileceğini göstermiştir.

*Bu salgın bize hiç tanımadığımız bir kişinin de sağlığından sorumlu olduğumuzu göstermiştir. Bu salgını dayanışma içinde hep birlikte yeneceğiz.

*Aile Yardımları” sigortası çıkarılmalı. Her yoksul aile 2 bin liralık ödenek ayrılmalı.

*Acilen Ekonomik Konsey toplanmalı. Bu konseyde TTB, TEB, Ziraat Odaları Birliği, DİSK gibi kurum ve sendikalar yer almalı.

Bu salgın bize birlikte hareket etmeyi gösterdi. Dayanışma güzeldir ve güçlendirir. Bugün siyasi polemik yapmaksızın bazı önerilerimizi sizinle paylaşacağım:

1) 5 Şubat 2019 tarihinden beri toplanmayan Ekonomik ve Sosyal Konsey toplanmalı, tüm ilgili kurumlar da davet edilmeli

2) Sağlık kuruluşlarının tıbbi ve konaklama ihtiyaçları karşılanmalı

3) Kamu sağlık kuruluşlarındaki eleman açığı hızla giderilmeli, KHK ile gönderilenler ise sağlık kuruluşlarına geri çağırılmalı

4) Hem salgın hem de milli güvenlik açsından askeri hastaneler açılmalı

5) Merkezi yönetim ve belediyelerin eş güdüm içinde çalışmalı

6) Geçici olarak kapatılan iş yerlerinden, esnafın kira harcamamaları hazine bakanlığınca karşılanmalı, çalışanların ise asgari ücret üzerinden işsizlik sigortası fonundan karşılanmalı ve çalışanların kredileri 3 ay ertelenmeli

7) Çiftçilerin borçları yeniden yapılandırmalı ve faizsiz olarak ertelenmeli

8) Okulların zorunlu olarak ücretli öğrenmen ve kursiyer öğretmenlerin mağduriyetleri giderilmeli

9) Küçük ve orta boy işletmelerin kredi kullanmaları için TBMM’de yeni bir düzenlemeye gidilmeli

10) Konaklama, ulaşım gibi faaliyetler gösteren yerlere kolaylık sağlanmalı

11) Yoksullar sağlıkları ile uğraşırken, 2 bin liralık gelir güvencesi sağlanmalı

12) Kendi sağlıklarını tehlikeye tehlikeye atanlara her ay 2 maaş yatırılmalı ve sağlıkta şiddet

13) Kamu ve özel işbirliği ile yaptırılan, hazine garantili ödemeler 1 yıl ertelenmeli