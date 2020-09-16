Kılıçdaroğlu’ndan ’14 maddelik eğitim’ çağrısı!

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’nde basın açıklamasında bulundu.

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satırbaşları şu şekilde:

* Bakandan bakana eğitim politikaları değişti. Kişinin bakışına göre eğitim politikaları oluştu.

* Eğitim sisteminden hiçbir anne ve baba, hangi partiden olursa olsun memnun değil. Eğitim sistemini temelden sarsan örnek 4+4+4 uygulamasıdır. 4+4+4 sistemi getirilirken Milli Eğitim şuralarında bu konuşuldu mu? Hayır. Kalkınma planlarında böyle bir hedef var mıydı? Hayır. Bakanlıkta görüşüldü mü? Hayır. Bakanlar Kurulu’nda görüşüldü mü? Hayır. Bir kanun teklifi verildi, 4 AK Parti milletvekili imzaladı, hiçbirisi eğitimci değildi. Eğitimden bihaber olan 5 kişi eğitim politikasını belirledi.

* Durumu iyi olanlar özel okullara çocuklarını gönderiyorlar, durumu iyi olmayanlar devlet okullarına gönderiyorlar. Eğitimde olağanüstü bir eşitsizlik tablosu karşımıza çıktı.

* Bugün pandemi var, yaşadığımız sorunlar var eğitimle ilgili. Bu konudaki düşüncelerimizi ifade etmek için bu basın toplantısını düzenledik. Bugün devlet okullarında zorunlu örgün eğitim kapsamında devletin 54 bin 715 okulu bulunmaktadır.

* Ayrıca, özel okul sayıları da 13 bin 870. Zorunlu eğitim kapsamında toplam sınıf sayısı 588 bin 10. Derslik başına devlet okullarında 25.8 öğrenci düşmektedir.

“RAKAMLAR YALAN SÖYLEMEZ”

* Özel okullarda ise 139 bin 337 derslik var, derslik başına öğrenci sayısı 10.6. Özel okullarda hem öğrenci sayısı az hem kalite daha iyi olduğu için aileler çocuklarını özel okullara gönderiyorlar. Devlet okullarında 15 milyon 189 bin 878 öğrenci bulunmaktadır. Özel okullarda sayı ise 1 milyon 468 bin 198’dir. Devlet okullarındaki öğretmen sayısı 942 bin 935’dır. 101 bin 730’u sözleşmeli. Özel okullarda 174 bin 750 öğretmen görev yapmaktadır.

* Zorunlu örgün eğitimde devlet okullarına kayıtlı öğrencilerden 3 milyon 17 bin 718 öğrencinin evinde internet yoktur. 21. yüzyıldan söz ediyorum. Türkiye’yi çok farklı bir şekilde iktidarın halkımıza lanse ettiğini gayet iyi biliyorum. Rakamlar yalan söylemez.

* Ayrıca devlet okullarına giden öğrencilerden 754 bin 429 öğrencinin evinde televizyon yok ve biz EBA dediğimiz uzaktan eğitimi yapıyoruz. Televizyonu olmayan öğrenci nasıl eğitim alacak.

* Ayırca, pandemi koşullarına uygun eğitim için en az 57 bin 340 yeni dersliğe ihtiyaç var. Pandemi koşullarına uygun eğitim için 92 bin 165 yeni öğretmene ihtiyaç var.

“ÖNERİLERİMİZİ GETİRİYORUZ”

* MEB’e mali kaynak sağlanarak 57 bin 340 derslik ihtiyacı giderilmelidir. Gerektiğinde bazı köy okulları yeniden açılmalıdır. CHP olarak yetkililere sesleniyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynak sorunu yaşıyorsa yer tahsisi yapılmak koşuluyla CHP’li belediye başkanları bu yatırımı çocuklarımız için kendi illerinde yapmaya taliptir. İBB Hayat Boyu Öğrenme Merkezi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Hayat Boyu Öğrenme Merkezi kendi binalarının çocuklarımızın uygun eğitimine katkı amacıyla MEB’in kullanımına tahsis etmeye hazırlar.

* YÖK ile işbirliği kapsamında üniversitelerin 20-21 öğretim döneminde açılmayacak alanları örgün eğitim sistemi kullanımına tahsis edilmelidir. Öğrenci başına düşmesi tavsiye edilen metrekareye çok daha hızlı ulaşmak mümkün olacaktır.

* Yeni dersliklerde ihtiyaç olan 92 bin 165 öğretmenin ataması süratle yapılmalıdır. Bu bağlamda siyasi otorite pandemi ile kadrolu/sözleşmeli/ücretli öğretmen garabetine de son vermelidir.

* Okulların hijyen kurallarına uygun olarak açılması, hijyenin sürekliliği açısından MEB’e en az 60 bin kişilik kadrolu yardımcı personel alımı yetkisi verilmelidir.

* Dezenfektan, maske, ateş ölçüm cihazı gibi ihtiyaçlar için velilerden ek ücret talep edilmemelidir.

* MEB, internet hizmeti sağlayıcı kurumlarla görüşecek zorunlu örgün eğitim kapsamında devlet okullarına kayıtlı 3 milyon 17 bin 718 öğrencinin internet erişimini sağlamalıdır. Maliyet, evrensel hizmet fonundan sağlanmalıdır. Böyle bir fon var, para var.

* Uzaktan eğitimde öğrenci ve öğretim elemanlarının tamamına sınırsız ve uzun süreli internet erişiminin ya ücretsiz ya da çok ucuza sağlanması için tüm altyapı sağlayıcıları nezdinde girişimde bulunulmalıdır. Bu operatörlerin de sorumlulukları olduğunu kimse unutmamalıdır.

* Evinde televizyonu olmayan 754 bin 429 öğrenci için MEB, STK’lar ile birlikte ‘Senin de televizyonun olsun’ kampanyası açmalıdır. MEB açmayacaksa CHP’li belediyeler bu sorunu çözmeye taliptirler.

* Her hanede öğrencinin yararlanacağı dizüstü, masaüstü ya da tablet bulunmalı. Olmayanın ihtiyacı MEB tarafından karşılanmalıdır. MEB bunu yapamayacaksa, CHP’li belediyeler yıl başındaki döviz kuru güvencesi verilmek koşuluyla ve yardım kampanyası da engellenmemek şartıyla bu sorunu gidermeye taliptirler.

* MEB’in EBA eğitimi TRT ile sınırlı kalmamalı belli dersler tüm TV kanallarında eş zamanlı verilmelidir. Böylece uzaktan eğitimde bazı engeller kaldırılmış olacaktır. Bugün 2.5 milyonun üzerindeki hanede 6 kişiden fazla insan yaşamakta.

* Pandemi tüm derslerin okulda verilmesine uygun değilse, sadece önemli derslerin okullarda verilmesi düşünülmelidir.

* Bir sağlık görevlisi ve rehber öğretmenin mutlaka okulda bulunması sağlanmalıdır.

* Servis esnafının primleri ile kredilerinin faizsiz ertelenmesi sağlanmalıdır.

* 12 yaşından küçük çocukları olan anne babaya dönüşümlü olarak eğitim izni hakkı tanınmalıdır. Her anne baba için çocuğun sorunlarını çözmek onlar için vazgeçilmez bir görevdir. Bu görev topluma da düşmektedir.