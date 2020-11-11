Kılıçdaroğlu: Oyumuz artmıyorsa sorumlusu biziz

CHP Ekonomi Masası’nın değerlendirme toplantısında konuşan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, toplumun her kesiminin endişe içinde olduğunu ve çıkış aradığını söyledi. Hiç kimsenin umutsuzluğa kapılma hakkı olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

BİR STRATEJİNİZİN OLMASI LAZIM

– Türkiye’de çözülemeyecek hiçbir sorun da yoktur. Her sorunu akılla, uygulamayla, bilgiyle, birikimle çözmek mümkündür. Önyargılarımızdan arınarak, var olan sorunların üzerine eğilerek, sorunların kaynağına inerek sorunları çözebiliriz. Sorunun çözümünde önce bir stratejinizin olması lazım. “Ben hangi stratejiden yola çıkarsam sorunu çözebilirim” diye. O zaman biz öyle bir strateji belirleyelim ki sorunu çözme açısından alacağımız her kararı bu stratejinin içerisine yerleştirebilelim.

– Dört aşamalı bir strateji oluşturulması gerekiyor. Bunun birinci aşaması can ve mal güvenliği. Can ve mal güvenliği “Ben rahatlıkla yatırım yapabilirim, ben bunu söylediğim zaman asla zarar görmeyeceğim, malıma da zarar gelmeyecek canıma da zarar gelmeyecek” demektir.

YARATTIĞIMIZ KATMA DEĞERİ HAKÇA PAYLAŞACAĞIZ

– İkinci aşama; Türkiye’nin üretmesi lazım. Her alanda üretmesi lazım. Demokrasi varsa düşünce alanında insanlar bilgi üretecekler. Üniversiteler bilgi üretecek. Üniversitelerden aykırı bir söz çıktığı zaman ‘Vay sen bunu niye söyledin’ denilmeyecek. Onun düşüncesine saygı gösterilecek.

– Üçüncü aşama; yarattığımız katma değeri hakça paylaşacağız. Herkesin işi, aşı olacak. Güçlü bir sosyal devleti inşa etmek zorundayız. Dördüncü aşama ise sürdürülebilirlik. Ekonomi süratle gelişiyor, Türkiye’nin en az 25-30-40 yıllık planlar yapması gerekiyor. Dünya nereye gidiyor, biz nereye gideceğiz? Buradan bütün iş dünyasına sesleniyorum, sizin dinamizminizi en iyi ben biliyorum.

SON 10 YILDA EN BÜYÜK DEĞİŞİMİ YAŞAYAN PARTİYİZ

– Kaç anket bizim oyumuzun düştüğünü gösteriyor? Bir anket çıktı. Onun dışında hiçbir anket bizim oyumuzun düştüğünü göstermedi. “Oyunuz beklediğiniz ölçüde artıyor mu?” Hayır. Artmalı mı, artmalı. Oyumuz beklediğimiz ölçüde artmıyorsa sorumlusu kim, sorumlusu biziz. Vatandaş değil.

– Biz 81 ile esnafla görüşmek için milletvekili gönderdik mi, gönderdik. Sorunları bizzat ayaklarına giderek saptadık mı, saptadık. Başka yapan parti var mı, yok. Vatandaşa güven vermek lazım, vatandaşa güveni çalışarak vereceğiz. CHP’yle ilgili şöyle bir algı daha vardı: CHP hep eleştirir, öneri yoktur. Bunu defalarca Cumhurbaşkanı Erdoğan da söylerdi “Siz hep eleştirirsiniz” diye. Ama şunu ifade edeyim ki son 10 yılda en büyük değişimi yaşayan parti CHP’dir. (DHA)