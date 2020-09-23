Kılıçdaroğlu rapor istedi, CHP’li vekiller esnafı dinledi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ülke genelinde üniversitelerin açılmaması, okulların da geç açılması nedeniyle esnafların bu durumdan nasıl etkilendiğine yönelik araştırma başlattı. Esnafın sorunları, talepleri ve beklentilerini saha araştırmasıyla öğrenmek isteyen Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin her yerinde milletvekillerini görevlendirerek esnafın içinde bulunduğu duruma ilişkin rapor hazırlanması talimatı verdi.

Adana’da çalışma yapan milletvekilleri Ayhan Barut, Orhan Sümer, Dr. Müzeyyen Şevkin ve Burhanettin Bulut, esnaf ve temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirdi. Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği, Yağlı Boyacılar Esnaf ve Sanatkarları Odası, Sarıçam Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ve Şakirpaşa Mahallesi’nde bulunan bir taksi durağını ziyaret eden milletvekilleri, esnafın taleplerini ilk ağızdan duydu.

İKTİDAR SOSYAL DEVLETİN GEREĞİNİ YERİNE GETİRMİYOR

Görüşme sonrası bir açıklama yapan milletvekilleri, her zaman esnafın yanında olduklarını belirterek, şunları söyledi: İktidar salgınla mücadelede sosyal devletin gereğini yerine getirmediği için ekonomiyi çökertmiştir. Okulların kapanması ve geç açılmasından kaynaklı işleri duran kantinci, kırtasiyeci, servisçi ve ulaşım alanında çalışan esnafımız başta olmak üzere herkes büyük bir mağduriyet yaşıyor. İşleri duran ve destek verilmediği için evine ekmek götüremeyen esnafımız, vergi, kredi, banka borcu ve kirasını ödeyememektedir.