Kılıçdaroğlu: Henüz seçim havası yok ama hazır olun

CHP’nin TBMM Grup yönetiminde de yer alan Bursa Milletvekili Erkan Aydın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü.

“İKTİDARIN YAPTIKLARI SEÇİM HAMLESİ”

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Aydın ile görüşmesinde şu ifadelere yer verdi:

* Halkla ilişkilerinizde samimiyet görüyorum ve çalışmalarınızı yakından izliyorum. Bu şekilde samimiyetle çalışmaya devam edin. Daima halkın içinde olun, sahayı asla ihmal etmeyin.

* Her an seçim olacakmış gibi çalışın. Gerçi seçim atmosferi yok bugün için, fakat iktidarın hem iç, hem dış politikada yaptıklarının hepsi seçim hamlesi.

“CHP’YE OY VERMEYENLERİ DAHA FAZLA ZİYARET EDİN”

* Sizlerden ricam şu… Halkla sürekli iç içe olun. Herkesin yanına gidin, derdini dinleyin.

* Özellikle de CHP’ye oy vermeyenleri daha fazla ziyaret edin. Ziyaret edin ki, oy veren tabanımızı genişletelim.

* Seçim konusunu çok fazla düşünmeyin, ama her an seçim yapılacakmış gibi de hazır olun.