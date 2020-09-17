Kılıçdaroğlu, TTB Başkanı Sinan Adıyaman ile görüştü

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Türk Tabipleri Birliği kapatılması çağrısının ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan birliğe bir destek daha…

Dün akşam sosyal medyadan bir mesaj yayınlayan Kılıçdaroğlu bugün ise Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman’ı telefonla aradı.

Pandemi süreci ve sağlık emekçilerinin durumu hakkında bilgi alan Kılıçdaroğlu, yürütülen çalışmalar ve özverili mücadele için teşekkürlerini iletti.

Kılıçdaroğlu’nun dün akşamki mesajı ise şöyleydi:

* Kovid-19 salgınıyla mücadelenin ön safında yer alıp, gece-gündüz demeden, sevdiklerine hasret kalarak halk sağlığı için çalışan tüm sağlık emekçilerine, onların haklarını her ortamda savunan Türk Tabipleri Birliği'ne şükran borçluyuz. İyi ki varsınız!